Премьер Литвы призвала готовиться к тому, что пакет помощи США Украине будет последним

ВИЛЬНЮС, 26 апреля. /ТАСС/. Союзники Украины должны быть готовы к тому, что утвержденный администрацией США пакет помощи Украине окажется последним. Об этом агентству ELTA заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Очень хорошо, что Конгресс США принял решение о помощи Украине, но мы уже сейчас должны начать думать о том, что будет, если это окажется последним таким пакетом", - сказала она.

Как отметила глава правительства балтийской республики, следует "не ждать, а готовиться". "Надо не сидеть и рассуждать о том, последний это пакет или нет. Мы должны готовиться к тому, что он может быть именно таким. Этого сбрасывать со счетов нельзя", - утверждала премьер, баллотирующаяся на пост президента Литвы на выборах 12 мая.

Президент США Джо Байден подписал 24 апреля утвержденные ранее Конгрессом США законопроекты о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню общим объемом $95 млрд. После подписания документов Пентагон объявил, что направляет Украине вооружения и технику на сумму $1 млрд.

Как подчеркивали в МИД РФ, предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование конфликта на Украине.