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В России спустили на воду «плавающую парту» для вертолетчиков ВМФ

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Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

В России спустили на воду судно для подготовки вертолетчиков ВМФ «Николай Камов»

Головное судно проекта 14400 «Николай Камов», которое строят для подготовки корабельных вертолетчиков, спустили на воду на судостроительном заводе Судоремонтно-судостроительной корпорации в Нижегородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В Нижегородской области на судостроительном заводе Судоремонтно-судостроительной корпорации прошла церемония спуска на воду первого и единственного морского специального судна проекта 14400 "Николай Камов", строящегося в интересах Военно-морского флота (ВМФ) России», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после завершения строительства и прохождения испытаний «плавающую парту» передадут Центру подготовки и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске. «Николай Камов» будут использовать для практических тренировок экипажей корабельных вертолетов. Специальные устройства позволят имитировать различные условия для обучения посадкам на палубу.

Судно длиной около 70 метров имеет полное водоизмещение менее 900 тонн. Скорость полного хода судна составляет 12 узлов, а дальность плавания — 500 миль. «Николай Камов» позволит проводить тренировки экипажей вертолетов Ка-27, Ка-29, Ка-31 и Ка-52.

Ранее в апреле в Минобороны сообщили, что экипаж первого боевого ледокола «Иван Папанин» проекта 23550 заселился на корабль и готовится к заводским ходовым испытаниям (ЗХИ). Выход на ЗХИ в море состоится летом.

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Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Ка-29
Ка-31
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
23550
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