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На "Севмаше" заложили новый плавдок "Сухона"

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В пятницу, 26 апреля, на "Севмаше" заложили новый плавучий док "Сухона" проекта 02122. Как сообщили в пресс-службе предприятия, в мероприятии участвовали руководство верфи, компании "Севмаш-шельф", конструкторского бюро "Алмаз" и архангельского филиала "Российского морского регистра".

Плавучий док проекта 02122 строится для подъема и спуска судов на горизонтальный стапель, а также докования и выполнения ремонтных работ. Новое гидротехническое сооружение создается для выполнения производственной программы "Севмаша", отметили в пресс-службе.

Закладка плавдока "Сухона"

Севмаш

Закладная доска плавдока "Сухона"

Севмаш


Разработчик технического проекта – ЦМКБ "Алмаз", выпуском рабоче-конструкторской документации занимаются специалисты проектно-конструкторского бюро предприятия. Работы ведутся в рамках государственной программы РФ "Развитие оборонно-промышленного комплекса".

Закладную доску на секции плавдока "Сухона" установили и.о. гендиректора "Севмаша" Евгений Бородин и гендиректор АО "Севмаш-шельф" Юрий Зелянин.

"Это событие историческое и значимое для нашего предприятия, – отметил Евгений Бородин. – Ныне существующий плавдок безупречно отработал более 40 лет. С его помощью были спущены на воду десятки атомных подводных лодок третьего и четвертого поколений. Этот гидротехнический объект стал символом технологических возможностей предприятия. Теперь на смену ему придет плавдок нового поколения. Новое гидросооружение станет одним из самых больших по водоизмещению объектов, реализованных "Севмашем".

Плавдок оснастят 15-тонным портальным краном, цифровыми системами внутрисудовой связи и системами управления техническими средствами дока. По длине док разбит на десять главных водонепроницаемых отсеков и имеет непрерывные палубы по всей длине корпуса. Максимальная масса докуемого судна – 23 500 тонн. Экипаж несамоходного ПД составит 76 человек. С его помощью на "Севмаше" обеспечат надёжность транспортных операций по переводу строящихся и ремонтируемых заказов из эллинга №2 в акваторию предприятия. Планируется, что строительство плавдока завершится в 2026 году.

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Страны
Россия
Компании
Севмаш
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