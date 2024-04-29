Военный эксперт рассказал о судьбе F-16 после прибытия на Украину

Военный эксперт Матвийчук о поставке F-16 Киеву: появятся — тут же будут сбиты

Поставка Украине истребителей F-16 абсолютно не сможет повлиять на ситуацию на поле боя. Об этом 26 апреля «Известиям» сообщил бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ранее в этот день министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что первая партия F-16 прибудет на Украину летом 2024 года вместе с группой обученных пилотов.

«Дело в том, что прибудет максимум 4–6 самолетов. Я полагаю, что они будут использовать их для запуска ракет типа Storm Shadow, может быть, Taurus, если их немцы поставят. А вести боевые действия они не смогут ввиду отсутствия специализированной инфраструктуры и из-за малочисленности самолетов — они будут просто не в состоянии. Их ждет участь танков Leopard и Abrams. Появятся — тут же будут сбиты», — заявил Матвийчук.

До этого, 5 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки истребителей F-16 Украине важны, но не смогут кардинально изменить ход боевых действий. Факт того, что союзники по НАТО поставляют F-16 и тренируют пилотов, является примером значительной военной поддержки Украины, отметил он.

В марте газета The New York Times сообщила, что обучение летчиков ВВС Украины управлению истребителями F-16 в Дании застопорилось на несколько месяцев из-за незнания ими английского языка. Кроме того, управлению самолетами будут обучаться всего 12 украинских пилотов, что даже не составляет полную авиационную эскадрилью.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.