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Военное обозрение

Песков: Россия и Европа не сумеют восстановить прежние взаимоотношения

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Источник изображения: topwar.ru

Россия и Европа не сумеют восстановить прежние взаимоотношения. Конечно, нам в любом случае после победы в украинском конфликте придется в дальнейшем договариваться друг с другом, но уже на совершенно других принципах.

Об этом заявил журналистам на брифинге Дмитрий Песков.

Все равно придется договариваться о том, как мы будем жить. Ясно, что это будут договоренности о новых модальностях отношений

- сказал пресс-секретарь российского президента.

Географически большая часть населения РФ проживает в ее европейской части. Нам никуда не деться друг от друга. Выстраивать отношения между Россией и Европой все равно рано или поздно придется, но уже совсем не так, как это делалось раньше.

Предстоит в любом случае отношения выстраивать на новых основах. Отношения, как раньше, построить уже не получится

- заявил Песков.

Собственно, возвращаться к прежним принципам сосуществования уже никто не захочет. В первую очередь, это уже не нужно россиянам.

Песков отметил, что Москве будет сложно забыть отношение европейских лидеров к нашей стране. Мы это запомним и учтем. Россия приобрела горький опыт в общении со странами Европы, из которого она сделала свои выводы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что ни в коем случае нельзя допустить победы россиян в украинском конфликте. Поэтому он призвал европейские государства к более тесному сотрудничеству в оборонной сфере. Его заявление было поддержано и немецким канцлером Олафом Шольцем.

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Страны
Россия
Франция
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