Войти
Интерфакс-АВН

Испания и Греция отказали Киеву в поставках комплексов "Пэтриот"

219
0
+1
Источник изображения: topwar.ru

Мадрид. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Испания предоставит Киеву ракеты для комплексов "Пэтриот", однако отказала в передаче самой пусковой установки, сообщили газете "Паис" источники в правительстве страны.

Издание отмечает, что испанское министерство обороны дало согласие на передачу "крайне ограниченного количества ракет", каждая из которых стоит более миллиона евро, при этом о точном объеме партии не сообщается.

Вместе с тем испанское оборонное ведомство ответило отказом на запрос Киева о передаче пускового комплекса, который в настоящее время размещен в Турции на границе с Сирией.

Всего Испания располагает тремя батареями "Пэтриот"- одна находится близ турецкого города Адана, вторая - на военно-морской базе в Валенсии, а третья используется для тренировок военных, в том числе и украинских. Все они были приобретены в Германии в 2004 и 2014 гг.

Европейская версия издания Politico информирует, что отказом в поставках комплексов "Пэтриот" Киеву ответили и Афины, обосновав его ситуацией, которая складывается в отношениях Греции с Турцией.

"Греция не собирается направлять С-300 или "Пэтриот" на Украину. Нам поступил запрос, но мы объяснили, почему мы не можем сделать этого - эти системы критически важны для наших возможностей сдерживания", - сказал глава греческого правительства Кириакос Мицотакис.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Греция
Испания
Сирия
Турция
Украина
Продукция
С-300
Похожие новости
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
19.10.2011
В тройку крупнейших мировых экспортеров вооружений в страны Ближнего Востока по периоду 2003-2010 гг. входят США, Франция и Россия
27.05.2009
Подведены итоги Салона "Комплексная безопасность-2009"
19.05.2009
"Комплексная безопасность-2009" – безопасность в интересах государства и личности
14.05.2009
В выставке "Комплексная безопасность - 2009" примут участие 352 российские и зарубежные организации
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 11:18
  • 1100
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.04 09:48
  • 22
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 29.04 09:06
  • 19
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 29.04 09:01
  • 2712
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.04 20:57
  • 7
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 28.04 20:12
  • 140
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 28.04 20:02
  • 1248
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.04 19:50
  • 296
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 28.04 19:46
  • 30
Производитель раскрыл характеристики новейших авиационных средств поражения "Гром"
  • 28.04 19:42
  • 115
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 28.04 19:26
  • 91
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.04 19:24
  • 3
Миномет "НОНА-М1" получил новый снаряд
  • 28.04 19:15
  • 5
БМП-3: королева пехоты
  • 28.04 19:00
  • 5
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 28.04 18:44
  • 5
Неизбежность Тайваня