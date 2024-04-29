Испания и Греция отказали Киеву в поставках комплексов "Пэтриот"

Мадрид. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Испания предоставит Киеву ракеты для комплексов "Пэтриот", однако отказала в передаче самой пусковой установки, сообщили газете "Паис" источники в правительстве страны.

Издание отмечает, что испанское министерство обороны дало согласие на передачу "крайне ограниченного количества ракет", каждая из которых стоит более миллиона евро, при этом о точном объеме партии не сообщается.

Вместе с тем испанское оборонное ведомство ответило отказом на запрос Киева о передаче пускового комплекса, который в настоящее время размещен в Турции на границе с Сирией.

Всего Испания располагает тремя батареями "Пэтриот"- одна находится близ турецкого города Адана, вторая - на военно-морской базе в Валенсии, а третья используется для тренировок военных, в том числе и украинских. Все они были приобретены в Германии в 2004 и 2014 гг.

Европейская версия издания Politico информирует, что отказом в поставках комплексов "Пэтриот" Киеву ответили и Афины, обосновав его ситуацией, которая складывается в отношениях Греции с Турцией.

"Греция не собирается направлять С-300 или "Пэтриот" на Украину. Нам поступил запрос, но мы объяснили, почему мы не можем сделать этого - эти системы критически важны для наших возможностей сдерживания", - сказал глава греческого правительства Кириакос Мицотакис.