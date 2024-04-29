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ТАСС

Шольц попросил партнеров поискать у себя дополнительные средства ПВО для ВСУ

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

БЕРЛИН, 26 апреля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц напомнил, что его страна выделила уже €28 млрд на военную помощь Украине, и призвал другие страны нарастить поддержку Киева в области противовоздушной обороны. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине.

"Хочу еще раз воспользоваться моментом и попросить многих наших друзей - еще раз взглянуть на свои запасы на предмет того, получится ли в этом контексте сделать еще что-то для поддержки ПВО Украины", - сказал он.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Киеву будут лишь затягивать конфликт на Украине. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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