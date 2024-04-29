МИД надеется, что Астана и Ташкент не поставляют российское оружие ВСУ

Галузин выразил надежду, что Астана и Ташкент соблюдают правила ВТС с Москвой

ТАШКЕНТ, 26 апр - РИА Новости. Москва исходит из того, что Казахстан и Узбекистан соблюдают правила военно-технического сотрудничества о непоставках вооружения РФ третьим странам, в том числе Украине, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Я все-таки исхожу из того, что наши друзья из Казахстана и Узбекистана соблюдают правила военно-технического сотрудничества с Россией... Я все-таки исхожу из того и считаю, что у меня есть все основания для этого, что наши партнеры в названных вами государствах тщательно соблюдают дух и букву нашего военно-технического сотрудничества ", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, нет ли опасности, что российское вооружение, поставленное странам Центральной Азии, окажется на Украине.