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В Грозном разработали бюджетный детектор дронов

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Фото: Иван Высочинский / ТАСС
Фото: Иван Высочинский / ТАСС.

Инженеры ГГНТУ разработали бюджетный детектор дронов с дальностью 2 километра

Инженеры Грозненского государственного нефтяного технического университета (ГГНТУ) имени академика Миллионщикова разработали бюджетный детектор дронов с дальностью обнаружения 2 километра. Об этом инженер парка высоких технологий ГГНТУ Ибрагим Елсаев сообщил ТАСС.

«Устройство можно разместить на одежде, оно обнаруживает дроны в радиусе до 2 километров от человека и оповещает об этом. Мы сделали его дешевле зарубежных аналогов и более удобным — у зарубежного аналога нужно отдельно носить зарядное устройство, выносную антенну и блок с электроникой. По соотношению цена-качество наша разработка будет наилучшим предложением на рынке», — сказал он.

Инженер добавил, что университет планирует запустить небольшое производство детекторов, необходимых военным. В конце следующей недели пройдут испытания двух образцов. По словам Елсаева, заказчики уже заинтересовались изделием.

Собеседник агентства рассказал, что разработать детектор предложил ректор ГГНТУ, поскольку они востребованы, а их зарубежные аналоги стоят более 150 тысяч рублей. После изучения существующих образцов сотрудники университета создали свою прошивку, а также компактный корпус с аккумулятором, приемником и платой управления.

В марте госкорпорация «Росатом» впервые представила портативную систему обнаружения дронов «Дружинник» в ходе выставки «Робототехника и искусственный интеллект» в Москве. Система сможет находить дроны на всех известных частотах в диапазоне от 600 до 6 тысяч мегагерц.

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