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ТАСС

Белый дом заявил, что США могут поставить Киеву "значительное количество" ракет ATACMS

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Источник изображения: topwar.ru

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты сейчас имеют возможность предоставить Киеву "значительное количество" тактических баллистических ракет ATACMS с большой дальностью применения, но не будут раскрывать информацию, сколько именно. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан американским журналистам в четверг.

Как пишет портал Defense One, Салливан заявил на встрече, что США располагают "значительным количеством" упомянутых ракет. Если Вашингтон передаст их Киеву, добавил чиновник, это никак не скажется на возможностях армии США. "Эти возможности мы продолжим поставлять", - отметил он.

По словам Салливана, обнародование конкретных цифр поставок может навредить Киеву на поле боя. "Если бы я сказал вам, сколько [ракет ATACMS США готовы предоставить Украине], то, в принципе, противник мог бы просто отсчитать от этого числа, и это дало бы ему преимущества", - добавил Салливан.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об оказании дополнительной помощи Украине, который подразумевает выделение Киеву около $61 млрд, а также передачу украинским военным ракет ATACMS. 24 апреля президент США Джо Байден подписал этот закон.

Как сообщала газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей Пентагона, Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут использовать поставленные США баллистические ракеты ATACMS увеличенной дальности для ударов по Крыму. Издание отметило, что Вашингтон передал Украине в марте более 100 ракет ATACMS увеличенной дальности, а также их вариант с кассетными боеприпасами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США поставками дальнобойных ракет Киеву не изменят исход специальной военной операции, Россия все равно победит, но у Украины будет больше жертв. 

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Россия
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Украина
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