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Военное обозрение

Состоялась первая личная встреча Сергея Шойгу с новым главой Минобороны КНР

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Источник изображения: topwar.ru

Глава Минобороны Сергей Шойгу провел переговоры со своим китайским коллегой Дун Цзюнем на встрече министров обороны стран - участниц ШОС в Астане. Данная личная встреча стала первой с момента назначения нового главы военного ведомства КНР.

В ходе вышеупомянутых переговоров Дун Цзюнь отметил важность развития взаимоотношений между ВС Китая и России на фоне нестабильной международной обстановки. При этом он подчеркнул, что армии наших стран сегодня выступают стабилизирующим фактором в текущих геополитических процессах, обеспечивая стратегическую стабильность для всей планеты.

В начале встречи китайский военачальник заявил, что время на переговоры с российским коллегой в рамках совещания в Астане ограничено, поэтому ему хотелось бы обсудить с Сергеем Шойгу «самые принципиальные вопросы».

Стоит отметить, что в конце марта главы военных ведомств уже проводили переговоры по видеосвязи. Звонок состоялся по инициативе китайской стороны.

Напомним, что Дун Цзюнь занял пост главы Минобороны КНР 29 декабря прошлого года.

Стоит добавить, что сейчас в Китае с визитом находится госсекретарь США Энтони Блинкен. По некоторым данным, он прибыл в Поднебесную с целью «убедить» власти страны сократить сотрудничество с Россией, пригрозив санкциями.

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Китай
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США
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
ШОС
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