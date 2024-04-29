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«Ростех» начал поставки портативных обнаружителей дронов

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Фото: Russian Defence Ministry / Reuters
Фото: Russian Defence Ministry / Reuters.

«Ростех» начал поставки портативных РЛС для обнаружения дронов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начал поставки портативной многофункциональной радиолокационной станции (МРЛС), которая позволит обнаруживать дроны. Об этом сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что МРЛС проходит тестовую эксплуатацию в составе системы безопасности одного из защищенных объектов. До конца года планируют начать серийное производство изделий.

«Новая МРЛС, разработанная инженерами Рыбинского завода приборостроения (РЗП, входит в "Росэлектронику"), предназначена для радиолокационного обнаружения, идентификации и сопровождения наземных и водных объектов. Она способна "видеть" даже самые малозаметные дроны, находящиеся в режиме зависания или летящие на сверхмалых высотах, а также может распознавать птиц, зверей или человека», — говорится в сообщении.

Станция, которую создали на отечественной элементной базе, способна обнаружить и идентифицировать цель на расстоянии до десяти километров в любых погодных условиях и в любое время суток. В госкорпорации подчеркнули, что испытания подтвердили эффективность изделия.

Гендиректор РЗП Андрей Комогорцев сообщил, что малую серию МРЛС выпустили в декабре прошлого года после проведения предварительных испытаний.

Ранее в апреле стало известно, что четвертую версию российского детектора дронов «Булат», которая получит систему искусственного интеллекта, запустят в серийное производство в мае.

ЖЗЛ

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Компании
Ростех
Росэлектроника
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