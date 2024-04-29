Береговая охрана США приняла на вооружение 10-й корабль класса "Лэдженд"

ЦАМТО, 26 апреля. Командование Береговой охраны США сообщило о состоявшейся 20 апреля в Чарльстоне (шт.Южная Каролина) церемонии ввода в боевой состав флота большого многоцелевого патрульного корабля (National Security Cutter – NSC) (WMSL-759) "Кэлхун" класса "Лэдженд".

"Кэлхун" стал 10-м кораблем класса "Лэдженд", принятым на вооружение Береговой охраны США. Закладка киля судна состоялась на предприятии компании Huntington Ingalls Industries в Паскагуле (шт.Миссисипи) 23 июля 2021 года, спуск на воду – 2 апреля 2022 года, церемония крещения – 4 июня 2022 года. Судно было передано Береговой охране США 13 октября 2023 года.

Как сообщал ЦАМТО, корабль класса "Лэдженд" предназначен для обеспечения национальной безопасности, охраны территориальных вод, противодействия незаконному обороту наркотиков и контрабанде, защиты рыболовных промыслов и окружающей среды, охраны правопорядка на море, проведения поисково-спасательных операций, оказания помощи терпящим бедствие.

Закладка головного судна класса, "Бертольф" (WMSL-750), состоялась в 2004 году. Корабль был принят на вооружение Береговой охраны США в августе 2008 года. 9 ноября 2020 года Huntington Ingalls Industries передала Береговой охраны США девятый корабль серии, (WMSL-758) "Стоун". Еще один корабль, (WMSL-760) "Фридман", находится в стадии строительства, которое началось в мае 2021 года.

В рамках программы "Дипуотер" для замены 12 устаревших катеров класса "Гамильтон", эксплуатировавшихся с 1960-х гг., первоначально планировалось построить восемь современных многоцелевых больших патрульных кораблей, однако на текущий момент заказаны уже 11 судов. Контракты на строительство 10-го и 11-го кораблей серии Huntington Ingalls Industries и командование Береговой охраны США подписали в декабре 2018 года.

Длина корабля класса "Лэдженд" составляет 126,6 м, полное водоизмещение – 4600 т. Судно оснащено комбинированной дизель-газотурбинной силовой установкой и развивает максимальную скорость до 28 узлов. Дальность хода – 12 тыс. морских миль, автономность – 60 суток, экипаж корабля – 120 человек. Судно оборудовано полетной палубой, предназначенной для приема вертолетов и беспилотных летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой. В кормовой части корабля размещаются два надувных скоростных катера.