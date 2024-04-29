Войти
ЦАМТО

Береговая охрана США приняла на вооружение 10-й корабль класса "Лэдженд"

224
0
0
Корабль береговой охраны класса Legend
Корабль береговой охраны класса Legend.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 26 апреля. Командование Береговой охраны США сообщило о состоявшейся 20 апреля в Чарльстоне (шт.Южная Каролина) церемонии ввода в боевой состав флота большого многоцелевого патрульного корабля (National Security Cutter – NSC) (WMSL-759) "Кэлхун" класса "Лэдженд".

"Кэлхун" стал 10-м кораблем класса "Лэдженд", принятым на вооружение Береговой охраны США. Закладка киля судна состоялась на предприятии компании Huntington Ingalls Industries в Паскагуле (шт.Миссисипи) 23 июля 2021 года, спуск на воду – 2 апреля 2022 года, церемония крещения – 4 июня 2022 года. Судно было передано Береговой охране США 13 октября 2023 года.

Как сообщал ЦАМТО, корабль класса "Лэдженд" предназначен для обеспечения национальной безопасности, охраны территориальных вод, противодействия незаконному обороту наркотиков и контрабанде, защиты рыболовных промыслов и окружающей среды, охраны правопорядка на море, проведения поисково-спасательных операций, оказания помощи терпящим бедствие.

Закладка головного судна класса, "Бертольф" (WMSL-750), состоялась в 2004 году. Корабль был принят на вооружение Береговой охраны США в августе 2008 года. 9 ноября 2020 года Huntington Ingalls Industries передала Береговой охраны США девятый корабль серии, (WMSL-758) "Стоун". Еще один корабль, (WMSL-760) "Фридман", находится в стадии строительства, которое началось в мае 2021 года.

В рамках программы "Дипуотер" для замены 12 устаревших катеров класса "Гамильтон", эксплуатировавшихся с 1960-х гг., первоначально планировалось построить восемь современных многоцелевых больших патрульных кораблей, однако на текущий момент заказаны уже 11 судов. Контракты на строительство 10-го и 11-го кораблей серии Huntington Ingalls Industries и командование Береговой охраны США подписали в декабре 2018 года.

Длина корабля класса "Лэдженд" составляет 126,6 м, полное водоизмещение – 4600 т. Судно оснащено комбинированной дизель-газотурбинной силовой установкой и развивает максимальную скорость до 28 узлов. Дальность хода – 12 тыс. морских миль, автономность – 60 суток, экипаж корабля – 120 человек. Судно оборудовано полетной палубой, предназначенной для приема вертолетов и беспилотных летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой. В кормовой части корабля размещаются два надувных скоростных катера.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
HII
Проекты
2020-й год
Похожие новости
28.11.2016
WiB: Победа Трампа — хорошие новости для ВПК США?
14.05.2015
Курс в будущее или на рифы?
11.11.2013
Российский флот уходит под воду
13.06.2013
Наши грезы, их дела
27.05.2013
Лучше "Орли Бёрка" может быть только "Орли Бёрк"
25.04.2013
США рассказали о ходе строительства авианосцев
11.04.2013
ВМФ России:ожидание перемен
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 11:18
  • 1100
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.04 09:48
  • 22
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 29.04 09:06
  • 19
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 29.04 09:01
  • 2712
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.04 20:57
  • 7
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 28.04 20:12
  • 140
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 28.04 20:02
  • 1248
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.04 19:50
  • 296
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 28.04 19:46
  • 30
Производитель раскрыл характеристики новейших авиационных средств поражения "Гром"
  • 28.04 19:42
  • 115
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 28.04 19:26
  • 91
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.04 19:24
  • 3
Миномет "НОНА-М1" получил новый снаряд
  • 28.04 19:15
  • 5
БМП-3: королева пехоты
  • 28.04 19:00
  • 5
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 28.04 18:44
  • 5
Неизбежность Тайваня