infoBRICS: визит Блинкена в Китай обернулся провалом американской "дипломатии"

Энтони Блинкен прибыл в Китай, чтобы обсудить актуальные вопросы международной политики, в частности конфликт на Украине и "поддержку" России со стороны Поднебесной. По факту этот визит не имеет ничего общего с дипломатией, пишет infoBRICS. Вашингтон, как и всегда, идет по пути агрессии. Но Пекин запугать не получится.

Драголюб Боснич

В среду, 24 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Китай с официальным дипломатическим визитом. Как известно, отношения между двумя странами значительно ухудшились: мирные инициативы Пекина были встречены с враждебностью в Вашингтоне, Соединенные Штаты в ужасе от перспективы, что Китай их догонит... Но, как говорится, чему быть, того не миновать. Когда Америка не занята истреблением человечества, она пытается выяснить, нужно ли разделять общественные туалеты на мужские и женские или нет. Между тем Китай не только развивается сам, но и меняет весь мир. Большая часть планеты прекрасно осознает это несоответствие и дает понять, что сотрудничество с Пекином – это вопрос выбора. А вот любые отношения с Вашингтоном, как правило, базируются на принуждении, поскольку американские политические элиты просто неспособны к дипломатии без выкручивания рук.

Именно с таким настроем Блинкен едет в Китай, с помпой заявляя, что он "прибудет с предупреждением, что США и их европейские союзники больше не готовы терпеть продажу Китаем России компонентов оружия и продукции двойного назначения". По словам политического Запада, это "помогает Владимиру Путину восстановить и модернизировать российские оборонные заводы, что позволит ему развить наступление на Украине". Запутавшись в паутине бесконечной лжи, воинственный полюс власти пытается обвинить кого угодно, только не себя. Но все это бесполезно, особенно когда речь идет о таких сверхдержавах, как Китай. Пекин, безусловно, будет решать, вести ли с кем-то дела или нет, а политический Запад не имеет при этом никакого права голоса. У Блинкена есть всего пара дней, чтобы изложить позицию США. Если он использует это время для пустых угроз и попыток шантажа, то ему определенно не следовало ехать в Поднебесную.

Главная пропагандистская машина считает, что отношения между США и Китаем улучшаются, указывая на посещение Блинкеном баскетбольного матча местных команд. Однако тот простой факт, что никто из высокопоставленных чиновников не встретился с Блинкеном сразу, говорит совсем о другом. В пятницу, 26 апреля, госсекретарь США должен провести переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. Ожидается, что встреча продлится не менее шести часов и что в ней может даже принять участие председатель Си Цзиньпин. Это, безусловно, будет зависеть от реальной дипломатии самого Блинкена, поскольку вышеупомянутые угрозы, о которых он так гордо объявил, предназначены исключительно для внутреннего потребления и абсолютно бессмысленны в Китае. Соединенные Штаты могут пригрозить санкциями, но это "улица с двусторонним движением". Любые ответные меры, безусловно, нанесут ущерб экономическим интересам Америки и, возможно, даже её национальной безопасности. Примет ли дело столь неприятный оборот, полностью зависит от Вашингтона.

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Энтони Блинкен беседует с послом США в Китае Николасом Бернсом (в центре) и генеральным консулом США в Шанхае Скоттом Уокером (слева) во время посещения баскетбольного матча между командами "Шанхай Шаркс" и "Чжэцзян Голден Буллз", 24 апреля 2024 года, Шанхай, Китай.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

Госсекретарь США Энтони Блинкен беседует с послом США в Китае Николасом Бернсом (в центре) и генеральным консулом США в Шанхае Скоттом Уокером (слева) во время посещения баскетбольного матча между командами "Шанхай Шаркс" и "Чжэцзян Голден Буллз", 24 апреля 2024 года, Шанхай, Китай.

Администрация Байдена поднимает вопрос о так называемой "китайской поддержке" России. Так, министр финансов США Джанет Йеллен говорила об этом во время своего недавнего визита в КНР. А вот Пекину, похоже, совершенно плевать на это. Он неоднократно заявлял, что Китай не будет мириться с давлением и угрозами Вашингтона в вопросе его тесных отношений с Москвой, особенно когда США, их вассалы и государства-сателлиты продолжают обострять ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Похоже, что просто нормальные экономические и финансовые отношения с Россией теперь сводится к "поддержке" её усилий по противодействию агрессии НАТО в Европе. В конце концов, раз уж такие страны, как Китай, Иран и Северная Корея, углубляют связи со своим северным соседом, то очевидно, что все, кому продолжает угрожать политический Запад, найдут способы объединить свои силы и дать ему отпор.

"Право Китая на нормальный экономический и торговый обмен с другими странами, включая Россию, не может быть ущемлено, и мы будем твердо защищать наши законные права и интересы", – заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в преддверии визита Блинкена в Пекин.

Официальные лица США утверждают, что Пекин якобы "отказался от идеи поставок оружия Москве из-за их угроз". Но все это, по сути, полный бред. Нет никаких доказательств того, что Китай планировал оказывать России военную помощь и предоставлять ей вооружение, не говоря уже о том, что он прекратил это делать из-за политического давления со стороны Запада. Вдобавок ко всему, Вашингтон пытается подорвать быстрорастущие торговые отношения между двумя (евро)азиатскими гигантами, в частности, заявляя, что Пекин поставляет так называемые промышленные товары "двойного назначения". Именно тут отлично прослеживается бесконечное лицемерие и умственная гимнастика политического Запада. Буквально только что США решили отправить [Украине и Тайваню] оружие на десятки миллиардов долларов с целью подорвать национальную безопасность России и Китая. Вашингтон обвиняет Пекин в том, что он "помогает" Москве с помощью торговли, поскольку так называемые промышленные товары "двойного назначения" могут быть чем угодно.

Что еще хуже, США, их вассалы и государства-сателлиты окружают Пекин и Москву ракетами большой дальности и размещают войска уже практически вблизи их границ. Тем не менее, по их собственному признанию, "команда Блинкена обеспокоена тем, что попытка надавать на Китай из-за сотрудничества с Россией затормозит прогресс в других областях двусторонних отношений". Сюда также входят, например, тесные связи (евро)азиатского гиганта с Северной Кореей. Вашингтон хочет, чтобы Пекин оказал давление на Пхеньян. США напуганы перспективой того, что Россия, Китай и Северная Корея образуют союз, с которым политический Запад не сможет тягаться. Однако ему некого винить, кроме самого себя. Постоянные угрозы и попытки подорвать национальную безопасность этих трех государств [Россия, Китай, Северная Корея] не оставили им другого выбора, кроме как работать вместе. В конце концов, это одна из причин существования БРИКС.