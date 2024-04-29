Судьбу помощи Украине решили закулисные переговоры (The Washington Post, США)

WP: уговорить спикера Джонсона изменить мнение об Украине было идеей Байдена

План Байдена и еще трех конгрессменов помог принять закон о помощи Украине, сообщает WP. Спикера Джонсона уговаривали несколько недель. В результате его убедили, что поддержать Киев важнее, чем сохранить должность. Джонсон попал в своего рода засаду, говорится в статье.

На одной из встреч Байден со товарищи предприняли неожиданную попытку убедить спикера Джонсона принять пакет помощи

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон попал в своего рода засаду.

В конце февраля президент Байден вызвал в Овальный кабинет четырех лидеров Конгресса — Джонсона (республиканец от штата Луизиана) и лидера меньшинства в Сенате Митча Макконнелла (республиканец от штата Кентукки), а также лидера большинства в Сенате Чарльза Шумера и лидера меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса (Hakeem Jeffries) (оба демократы от штата Нью-Йорк) — якобы для того, чтобы поговорить о предотвращении шатдауна правительства. Но на деле они занялись разработкой плана давления на Джонсона, чтобы тот протолкнул пакет помощи Украине, рассоривший республиканцев в Палате представителей.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и директор ЦРУ Уильям Бернс выступили с мрачной презентацией, предупредив, что без немедленной поддержки США Украина проиграет конфликт. Салливан проинформировал Джонсона о том, когда у Украины могут закончиться оружие, артиллерийские снаряды и ракеты-перехватчики. Об этом на условиях анонимности сообщил высокопоставленный представитель администрации.

По словам другого чиновника, МакКоннелл, Байден, Шумер и Джеффрис единогласно подчеркнули историческую важность момента. После встречи Байден отвел Джонсона в сторону для дальнейшего разговора тет-а-тет. Двухпартийное давление дало плоды в среду, когда Байден подписал, наконец, закон об иностранной помощи на общую сумму 95 миллиардов долларов, хотя еще несколько недель назад казалось, что умерла последняя надежда на его возрождение.

Законопроект столкнулся со многими препятствиями, каждое из которых сложнее предыдущего: Джонсон настаивал на включении туда иммиграционных положений, которые так ненавидят демократы; экс-президент Дональд Трамп мгновенно отверг компромиссное положение о границе; а республиканцы угрожали Джонсону отставкой, если тот поддержит законопроект. Усиление скептицизма Республиканской партии в отношении финансирования Украине сопровождалось ростом обеспокоенности демократов по поводу безоговорочной помощи Израилю. Все это время у украинских солдат неотвратимо заканчивались патроны.

"Бывали дни, когда мнение большинства обращалось против нас, и народ сомневался, сможем ли мы завершить дело и найти выход из этой ситуации, — заявил советник президента Стив Рикчетти (Steve Ricchetti). — Приказ президента заключался в том, чтобы продолжать говорить и думать о способах, учесть все имеющиеся точки зрения и добиться при этом результата".

Благодаря брифингам спецслужб, секретным встречам президента с четырьмя лидерами Конгресса и многонедельной активной разработке стратегии Палата представителей приняла законопроект подавляющим большинством голосов от обеих партий (311:112). Через Сенат он прошел поздно вечером во вторник, а в среду лег Байдену на стол. Затем президент объявил, что уже на этой неделе отправит Украине пакет вооружений на 1 миллиард долларов, положив конец истории, грозившей серьезным политическим поражением Белого дома и крупной военной неудачей для Украины. Причем изменилось все в последний момент.

Эта статья пишется на основе интервью с высокопоставленными чиновниками администрации, законодателями и экспертами Конгресса, многие из которых согласились изложить подробности частных бесед и стратегий исключительно на условиях анонимности.

Встреча в Овальном кабинете 27 февраля стала одним из нескольких поворотных моментов в отчаянных многомесячных попытках принять пакет иностранной помощи на фоне роста скептицизма по отношению к Украине среди последователей трамповской идеологии "Америка прежде всего". Шумер с единомышленниками не раз говорили о том, что пакет не согласуют, даже несмотря на железную поддержку со стороны МакКоннелла, потратившего на его продвижение колоссальный политический капитал.

МакКоннелл, Шумер и Байден, которые работают бок о бок вот уже целый век, почуяли желание неопытного спикера найти способ помочь Украине вопреки ее политической токсичности среди республиканцев, включая его самого до момента назначения на текущую должность. "Полагаю, он действительно хотел поступить правильно, — сказал о Джонсоне Шумер. — Я видел это даже на той встрече в Белом доме [27-го февраля], где мы вели себя довольно жестко. Он не знал, как поступить, чтобы не потерять пост. И все же сумел".

Перед подписанием законопроекта Байден похвалил четырех лидеров Конгресса за проделанную работу. "Это был трудный путь. Все должно было быть проще, и мы должны были достичь этого раньше, — сказал президент. — Но, в конце концов, мы сделали то, что всегда делает Америка. Мы воспользовались моментом, объединились и добились своего".

Возобновление работы над продвижением пакета помощи стало не только поворотным событием, но и драматической личной победой Джонсона, бросившего вызов наиболее радикально настроенным коллегам. Но поскольку этот шаг все же разозлил ряд республиканцев в Палате представителей, всю полноту последствий для спикера еще предстоит оценить. "Они не всегда соглашаются друг с другом, но, когда речь зашла о важном деле, им удалось активизировать усилия и поступить правильно, — сказал Байден о лидерах Конгресса. — История запомнит это время. История запомнит этот момент".

Впервые Байден обратился с просьбой о выработке крупного пакета иностранной помощи 20 октября: 60 миллиардов долларов для Украины, 14 миллиардов долларов — Израилю, 10 миллиардов — на гуманитарную помощь и обеспечение безопасности границ США. Громоздкость законопроекта была напрямую связана с политическим расчетом: на фоне поутихшего энтузиазма республиканцев в отношении финансирования Украины Белый дом решил, что процесс ускорит добавление сюда израильского транша и средств на пограничный вопрос.

Вскоре после того, как 25 октября Джонсона избрали спикером, в одночасье превратив из малоизвестного рядового члена парламента во вторую фигуру в очереди на пост президента, чиновники Белого дома пригласили его в Зал оперативных совещаний для брифинга по Украине. И Джонсону, который ранее голосовал против всех законопроектов о финансировании Киева, кроме самого первого, пришлось пройти серьезные испытания, включая угрозы отстранения от должности со стороны республиканки — представителя от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин (Marjorie Taylor Greene) и других.

По словам высокопоставленного чиновника администрации, Байден поручил своей команде максимально доступно объяснить Джонсону последствия поражения Украины для Европы и в контексте российских амбиций. Для всех голосовавших "за" на карту было поставлено не что иное, как сплоченность НАТО и будущее западной коалиции, о чем они неоднократно говорили на частных встречах. Также президент советовал помощникам не давить лично на Джонсона (ввиду обратного эффекта), а сосредоточить официальную риторику на исторических рисках и подтолкнуть республиканцев из Палаты представителей к действию. 30 октября Салливан позвонил Джонсону, чтобы обсудить обеспокоенность "слонов" по поводу коррупции и расточительства, объяснив, что администрация приняла все необходимые меры для отслеживания выделенных Украине средств.

МакКоннелл, в отличие от Джонсона, — продукт другой республиканской традиции. Он был ястребом в сфере обороны и твердо верил в необходимость защиты всех союзников Америки, а в вопросе Украины это поставило его по одну сторону баррикад с лидерами Демократической партии. Он попросил Шумера заключить сделку о неразделении средств для Израиля и Украины, чтобы повысить шансы последней на получение помощи, и Шумер, по его собственным словам, согласился. Но земля начала быстро уходить из-под ног МакКоннелла. Заместители сообщили ему, что любая надежда на получение достаточного количества голосов республиканцев в Палате представителей и Сенате связана с включением в законопроект жестких положений об американской границе. В ноябре Шумер провел совещание с сотрудниками, и они решили поработать над соответствующим двухпартийным пакетом мер, который должен был оказать демократам политическую помощь.

Этот шаг внезапно связал судьбу Украины с иммиграцией, одной из самых острых проблем американской политики. Еще перед Рождеством переговоры были готовы провалиться, когда Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в попытке пристыдить республиканцев и заставить их продолжать финансировать конфликт. Однако появление Зеленского вызвало куда меньше энтузиазма, чем прежде, когда народ буквально рвался защищать Украину. Шансы на принятие законопроекта снизились, и глава аппарата Белого дома Джефф Зиентс (Jeff Zients) созвал ежедневное совещание по выработке стратегии. Помощники выясняли, созвониться ли Байдену с Макконнеллом и Шумером или вызвать в Овальный кабинет. Они искали правильный момент, чтобы связаться с колеблющимися законодателями и решить, проводить ли разъяснительную работу с привлечением высокопоставленных чиновников Белого дома, генералов в отставке и даже самого Зеленского.

Когда ситуация на Украине стала еще отчаяннее, 17 января Байден пригласил лидеров Конгресса на брифинг спецслужб в Зал Кабинета. Салливан с директором Национальной разведки Аврил Хейнс (Avril Haines) подчеркнули срочный и неотложный характер выделения помощи. В последующие недели Белый дом регулярно общался с Джонсоном, и чиновники стали чувствовать, что он вот-вот сдастся. Затем, в начале февраля, группа сенаторов из обеих партий объявила о соглашении по пограничному пакету, удивив многих коллег и, по-видимому, придав импульс законопроекту о помощи. Но Трамп выступил с предупреждением, что принятие жесткого закона о границе, как изначально требовало большинство республиканцев, только поможет демократам на предстоящих выборах, а Джонсон объявил компромисс "нежизнеспособным".

"Несколько наших членов решили, что этого недостаточно, — сказал МакКоннелл о пограничном соглашении. — А потом наш кандидат в президенты, похоже, вообще не захотел, чтобы мы что-то делали".

Джонсон несколько недель старался привлечь к поддержке законопроекта как можно больше республиканцев в Палате представителей. Но спустя некоторое время после напряженной встречи 27 февраля спикер начал понимать, что бо́льшая часть его фракции ни за что его не поддержит. Что еще хуже, ряд коллег-республиканцев угрожали сместить спикера с должности, если он продолжит настаивать на своем. Но к этому времени Джонсон осознал правильность принятия законопроекта, даже если ради этого придется положиться на голоса демократов или потерять работу. "История судит нас за то, что мы делаем, — заявил Джонсон на прошлой неделе. — Сейчас критическое время, критическое время на мировой арене. Я мог бы принять эгоистичное решение и поступить по-другому, но я делаю то, что считаю правильным".

Вырабатывая стратегию, Джонсон понимал, что разные компоненты законопроекта вызовут разную реакцию: многие республиканцы выступят против помощи Украине, а десятки демократов могут отказаться голосовать из-за военной помощи Израилю. Тем более многие законодатели-республиканцы давно требовали разделения этих вопросов. Так он и пришел к стратегии отдельного принятия четырех законопроектов: оружие для Украины, помощь Израилю, финансирование Индо-Тихоокеанского региона и другие вопросы. Каждый мини-законопроект вызовет чье-то недовольство, но недостаточное для снятия его с повестки.

Гамбит сработал: четыре законопроекта прошли Палату представителей, снова соединились воедино и отправились в Сенат. В результате усилий МакКоннелла "за" проголосовали девять республиканцев Сената, которые изначально противились принятию пакета. "Для тех, кто был готов сосредоточить внимание на фактах, это стало убедительным аргументом в пользу решения, которое мы в итоге приняли, — сказал МакКоннелл. — Даже несмотря на просьбу нашего кандидата в президенты".

Авторы: Лиз Гудвин (Liz Goodwin), Ясмин Абуталеб (Yasmeen Abutaleb) и Тайлер Пейджер (Tyler Pager)