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Военное обозрение

Российские военные в зоне СВО начали получать БМП-3 с ДЗ 4С24, но без антидроновой защиты

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Источник изображения: topwar.ru

Российский военно-промышленный сектор демонстрирует высочайшую эффективность в условиях беспрецедентных западных санкций и резко возросших после начала спецоперации потребностей ВС РФ во всех видах вооружений, боеприпасах, военной технике и оборудовании. Западные эксперты констатируют, что Россия в рекордные сроки фактически перевела экономику на военные рельсы и во многом опережает по количеству производства и разработке новейших видов вооружений страны НАТО.

Помимо наступательных видов оружия, российские предприятия ВПК активно разрабатывают и различные современные виды армейской защиты, как активной, так и пассивной. Конфликт на Украине, самый масштабный после Второй мировой войны, показал, что никакая самая современная и совершенная бронетехника не может быть неуязвимой для современных средств поражения. Вот только новинки порою проходят довольно долгий путь от разработки, испытаний до серийного выпуска, а следом и поступления в войска.

Еще в ноябре 2022 года во время посещения «Курганмашзавода» заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым ему были продемонстрированы БМП-3 с установленной справа и слева от орудийной спарки новейшей динамической защитой (ДЗ) 4С24. Начальник ГАБТУ Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков сообщил тогда, что и для БМП-2, БТР-82А, БТР-80 также созданы комплекты дополнительной защиты. Эта «новость» была разобрана в одной из публикаций «Военного обозрения», где отмечалось, что на самом деле этому изобретению уже на тот момент исполнилось 20 лет. Логичным был и вопрос, оставшийся без ответа, почему ДЗ устанавливается только вокруг башни бронемашины, а не по всей внешней поверхности.

Прошло еще около года с момента презентации Медведеву «новейшей» динамической защиты для бронетехники, прежде чем в августе прошлого года концерн «Калашников» продемонстрировал опытный образец БМП-3 с ДЗ 4С24, пообещав наладить серийный выпуск для штатного оснащения к концу 2023 года. Единственным приятным в этом деле было то, что на этот раз боевая машина пехоты вроде как будет обвешана динамической защитой по всей поверхности.

Источник изображения: topwar.ru

Накануне, в сентябре 2023 года, контейнер на основе разработанных «НИИ Стали» элементов динамической защиты (ЭДЗ) 4С24 испытали на полигоне Алабино. Макет борта танка с динамической защитой поразили из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 с выстрелом ПГ-7ВС, который пробивает не менее 400 миллиметров броневой стали. В результате испытаний удалось подтвердить уровень защиты контейнера на основе ЭДЗ 4С24, который составил не менее 500 миллиметров.

Источник изображения: topwar.ru

И вот, похоже, свершилось. В сети появились первые кадры БМП-3 с комплектом динамической защиты 4С24 производства концерна «Калашников», поступившие буквально на днях в распоряжение российских военных в зоне спецоперации. Блок ДЗ 4С24 состоит из четырех элементов. Установка этой защиты на БМП-3 позволит боевой машине получить всеракурсную защиту, отмечают эксперты.

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— не без сарказма прокомментировал долгожданное появление на передовой бронетехники с ДЗ 4С24 один из российских военных пабликов.

Источник изображения: topwar.ru

Неужели уже скоро нашим военным в ремонтных мастерских непосредственно у линии фронта не придется наваривать кустарную защиту, накладывать траки и даже мешки с песком для создания дополнительной защиты бронетехники, порою превращая ее в неуклюжие «черепахи»? Очень хочется в это верить, ведь с момента первой «презентации» БМП-3 с ДЗ 4С24 в 2022 году прошло почти полтора года. Многое в этом, к слову, зависит как раз от Дмитрия Анатольевича, который еще и занимает должность первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии РФ, контролирующей наряду с Минобороны выполнение гособоронзаказов.

Правда, на продемонстрированной случайно БМП-3 новейшая ДЗ есть, а вот противодроновой защиты, которую наши производители по прямому указанию министра обороны давно уже должны устанавливать на всю бронетехнику штатно, почему-то не наблюдается. Опять придется, как это принято в России, дорабатывать напильником и сварочным аппаратом…

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