Шойгу подтвердил готовность расширять военно-техническое сотрудничество с Ираном

Россия готова расширять военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Ираном, заявил 26 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Подтверждаем готовность к дальнейшему развитию, расширению взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества. Уделим этому особое внимание», — сказал он в ходе рабочей встречи с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Аштиани в Астане.

Шойгу отметил, что контакты Москвы и Тегерана на высшем уровне и по линии руководства военных ведомств увеличились на фоне угроз безопасности двух государств.

«Совместная борьба с международным терроризмом в Сирии является ярким примером наших давних дружественных отношений. В последнее время они приобретают особенно доверительный характер и успешно развиваются», — подчеркнул министр.

По его словам, сотрудничество России и Ирана всегда отличалось динамикой и многоплановостью.

«Наши отношения только углубляются и расширяются, выходят на новый уровень», — добавил Аштиани.

Ранее, 24 апреля, Совбезы РФ и Ирана заключили меморандум о взаимопонимании. Также были обсуждены вопросы, касающиеся наращивания российско-иранского практического сотрудничества в сфере безопасности.

До этого, 18 апреля, посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что Тегеран продолжит развивать военно-техническое сотрудничество с Москвой. Дипломат отметил, что ВТС России и Ирана не направлено против третьих стран и реализуется в русле обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

16 апреля президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. В ходе беседы российский лидер высказал настрой на дальнейшее поступательное развитие двустороннего сотрудничества в разных областях, включая реализацию инфраструктурных проектов.