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РИА Новости

МИД России отметил надежность российского ядерного сдерживания

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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МИД: надежность российского ядерного сдерживания не должна вызывать сомнений

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Надежность и эффективность российского ядерного сдерживания обеспечивается на необходимом и достаточном уровне и не должны ни у кого вызывать ни малейших сомнений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Таким образом, надежность и эффективность российского ядерного сдерживания обеспечивается на необходимом и достаточном уровне и не должны ни у кого вызывать ни малейших сомнений", - сказала Захарова.

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Россия
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Ядерный щит
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