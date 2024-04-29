МИД России отметил надежность российского ядерного сдерживания

МИД: надежность российского ядерного сдерживания не должна вызывать сомнений

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Надежность и эффективность российского ядерного сдерживания обеспечивается на необходимом и достаточном уровне и не должны ни у кого вызывать ни малейших сомнений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Таким образом, надежность и эффективность российского ядерного сдерживания обеспечивается на необходимом и достаточном уровне и не должны ни у кого вызывать ни малейших сомнений", - сказала Захарова.