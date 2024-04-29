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ТАСС

США заявили, что пока не готовят новых крупных пакетов помощи Украине

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Источник изображения: EPA-EFE/ AL DRAGO/ POOL

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Американские власти пока не готовят новых крупных пакетов помощи Украине, сопоставимых с тем, который ранее на этой неделе подписал президент США Джо Байден. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил группе американских журналистов в четверг в Белом доме.

"Таких планов нет. Думаю, было бы преждевременно начинать строить догадки или прогнозы о дополнительных запросах [в адрес Конгресса о помощи Киеву] на фоне упорных усилий по принятию этого законопроекта", - привело его слова интернет-издание Breaking Defense.

По словам Салливана, США планируют сосредоточиться на том, чтобы помощь в рамках уже принятого пакета оказывалась эффективной. Он добавил, что в ходе конфликта на Украине может произойти "нечто совершенно нелинейное", что может потребовать принятия "законопроектов о дополнительном финансировании". "Но я ни в коем случае такого варианта развития событий не ожидаю, мы такое не предвидим и не строим планов, потому что мы запланировали [текущий законопроект] таким образом, чтобы он позволил оказывать поддержку", - подчеркнул помощник президента.

По его оценке, выделенного Киеву пакета помощи в размере $61 млрд хватит "по крайней мере до конца этого года".

Президент США Джо Байден подписал 24 апреля утвержденные ранее Конгрессом США законопроекты о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню общим объемом $95 млрд. После подписания документов Пентагон объявил, что направляет Украине вооружения и технику на сумму $1 млрд.

Как подчеркивали в МИД РФ, предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование конфликта на Украине. 

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Израиль
Россия
США
Тайвань
Украина
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