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ТАСС

Главком ВМФ России завершил визит в Китайскую Народную Республику

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Адмирал Александр Моисеев
Адмирал Александр Моисеев.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Адмирал Александр Моисеев завершил визит в Китайскую Народную Республику (КНР), где в рамках 19-го Симпозиума ВМС стран Западной части Тихого океана встретился с командующим ВМС НОАК адмиралом Ху Чжунмином, а также командующими ВМС Индонезии, Пакистана, Таиланда и Бангладеш. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев завершил визит в Китайскую Народную Республику, где принял участие в работе 19-го Симпозиума ВМС стран Западной части Тихого океана. Также, в ходе визита была проведена серия двухсторонних встреч главкома ВМФ России с командующими ВМС Индонезии, Пакистана, Таиланда, Бангладеш, на которых обсуждались вопросы развития сотрудничества", - сказали в ведомстве.

В МО РФ отметили, что в Циндао состоялась встреча главнокомандующего ВМФ России с командующим ВМС НОАК адмиралом Ху Чжунмином. Российская и китайская стороны обсудили широкий спектр вопросов военно-морского сотрудничества между флотами РФ и КНР. По результатам встречи адмирал Моисеев и командующий ВМС НОАК адмирал Ху Чжунмин подписали дополнительный Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море.

Кроме того, в КНР главком ВМФ посетил эсминец и подводную лодку ВМС НОАК, а также академию подводных сил ВМС НОАК в Циндао.

Симпозиум ВМС

Адмирал Моисеев также выступил перед участниками 19-го Симпозиума ВМС стран Западной части Тихого океана, который проходит в китайском городе Циндао. В своем выступлении адмирал Александр Моисеев отметил, что "сегодня возрастает актуальность выполнения Конвенции ООН по Морскому праву 1982 года, заключения между государствами и выполнения двухсторонних соглашений о предотвращении инцидентов на море. Актуально и развитие международного сотрудничества в области борьбы с морским пиратством".

Главком ВМФ России заявил, что "взаимодействие между флотами государств в Мировом океане позволяет добиваться конкретных результатов в области обеспечения безопасности судоходства и пресечения наркотрафика. Огромную роль сотрудничество на море играет в вопросах ликвидации гуманитарных катастроф, а также в сфере поиска и спасения. ВМФ России активно участвует в международных учениях с флотами многих стран, где эти вопросы отрабатываются".

Адмирал Моисеев также подчеркнул, что аспекты международного сотрудничества в сфере стабильности и безопасности отражены в Морской доктрине РФ и других руководящих документах. 

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