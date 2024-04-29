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ЦАМТО

Катар повторно рассмотрит французское предложение по закупке ББМ VBCI, теперь уже в версии VBCI MkII

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Бронемашина VBCI
Бронемашина VBCI.
Источник изображения: © REUTERS/Joe Penney

ЦАМТО, 26 апреля. Катар запросил у французской компании KNDS France (KMW+Nexter Defense Systems) окончательное предложение относительно поставки 120 боевых машин пехоты VBCI MkII (Vehicules Blinde de Combat d'Infanterie) с колесной формулой 8х8.

Как сообщает французская газета La Tribune со ссылкой на несколько неназванных источников, предложение может быть разделено на три лота (опциона) для оснащения в общей сложности двух из шести батальонов катарских ВС.

Помимо предложенной техники KNDS, для оснащения оставшихся четырех батальонов Доха также может приобрести бронетехнику у немецкой компании ARTEC GmbH ("Боксер" 8x8) и турецкой BMC (VCI 8x8), на 49% принадлежащей Катару.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в декабре 2017 года во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Катар было объявлено о подписании письма о намерениях, предусматривающего поставку ВС Катара 490 ББМ VBCI с колесной формулой 8x8. Переговоры велись около двух лет. Стоимость проекта оценивалась в 1,94 млрд. долл. При этом американские, британские, французские, норвежские и бельгийские фирмы претендовали на поставку башен и другого оборудования для французских бронемашин. В марте 2018 года в ходе проведенной в Дохе выставки DIMDEX было объявлено, что поставщиком башен и дистанционно управляемых модулей вооружения для 490 ББМ VBCI выбрана норвежская Kongsberg.

Тем не менее, с 2018 года отношения катарских и французских властей стали ухудшаться из-за нейтралитета Парижа в конфликте Катара с соседними государствами (Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн). К концу 2019 года командование ВС Катара стало отдавать предпочтение ББМ "Боксер" производства совместного предприятия ARTEC, сформированного немецкими компаниями Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann. Ранее Катар уже закупил в Германии 62 танка "Леопард-2A7+", 24 155-мм самоходные гаубицы PzH-2000 и другую технику.

В начале марта 2023 года все та же французская газета La Tribune сообщила, что после трехлетней "заморозки" в переговорах, благодаря потеплению франко-катарских отношений Nexter с VBCI возвращается в число участников конкурса Вооруженных сил Катара. Импульсом к возобновлению переговоров стал февральский визит в Париж эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани. По итогам переговоров стороны договорились активизировать сотрудничество в различных областях, включая сферу обороны и безопасности.

На международной оборонной выставке Doha International Maritime Defence Exhibition & Conference (DIMDEX) 2024 в марте этого года KNDS представила новейшую версию VBCI MkII.

На выставке представитель Nexter отметил, что VBCI MkII представляет собой 100-процентное французское решение, которое предусматривает сотрудничество с ОПК Катара в соответствии со стратегией "Видение 2030". План включает в себя создание линии окончательной сборки, техническое обслуживание и поддержку VBCI MkII, а также производство различных типов боеприпасов для танков "Леопард-2" и САУ PzH-2000.

VBCI MkII представляет собой улучшенную версию модели, состоящей на вооружении французской армии. ББМ оборудована новой башней Т40 с 40-мм телескопической пушкой CT40 и ПТУР Akeron MP, а также оснащена более мощным двигателем Volvo D13 мощностью 600 л.с.

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Бахрейн
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Leopard-2
PzH 2000
VBCI
Компании
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Krauss-Maffei
Nexter
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