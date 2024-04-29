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ТАСС

Космонавты Роскосмоса во время ВКД опередили циклограмму на два часа

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Российский космонавт Олег Кононенко во время выхода в открытый космос за пределами Международной космической станции
Российский космонавт Олег Кононенко во время выхода в открытый космос за пределами Международной космической станции.
Источник изображения: © AP Photo, NASA via AP

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (спецкор ТАСС на МКС) и Николай Чуб во время вчерашней внекорабельной деятельности (ВКД) проявили высокий профессионализм, опередив циклограмму на 2 часа. Об этом заявил космонавт-испытатель Роскосмоса, ведущий специалист методического отдела Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) Олег Скрипочка.

Кононенко и Чуб смогли выполнить задачи первого в 2024 выхода в открытый космос за 4 часа 36 минут. Изначально планировалось, что внекорабельная деятельности продлится 6 часов 36 минут.

"Буквально вчера успешно был произведен выход в открытый космос. Мои уважаемые коллеги, которые продолжают на борту свою экспедицию - Олег Кононенко и Николай Чуб - успешно выполнили программу выхода. И мало того, что выполнили - они еще закончили гораздо раньше запланированного срока, что говорит как о высокой квалификации экипажа, так и о стремлении выполнить поставленные задачи с оптимальными затратами как присутствия, так и по времени", - заявил он на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к Международному научно-просветительскому фестивалю "Ю. А. Гагарин - Герой нашего времени".

Скрипочка поздравил своих коллег с успешным завершением непростой работы и пожелать успешного выполнения дальнейшего полета.

В ходе ВКД космонавты развернули малогабаритный радиолокатор на поверхности модуля "Наука", а также установили аппаратуру экспериментов "Кварц-М" и "Перспектива-КМ" снаружи модуля "Поиск". Кроме того, Кононенко и Чуб демонтировали контейнер "Биориск-МСН" на модуле "Поиск", развернули блок контроля давления и осаждений на этом же модуле и взяли пробы-мазки с поверхности модуля "Наука".

По словам ведущего инженера отдела внекорабельной деятельности РКК "Энергия" (входит в Роскосмос) Дмитрия Ахмерова, космонавты работали с существенным опережением плановой циклограммы. В ходе трансляции Роскосмоса он не стал делиться оценками команды медицинских специалистов касательно самочувствия Кононенко и Чуба, однако заметил, что, судя по качеству и скорости их работы, экипаж чувствовал себя отлично. 

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Роскосмос
ЦПК Гагарина
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