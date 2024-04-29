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ТАСС

Эксперт считает, что против России на Украине идет война на уничтожение

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Адмирал Сергей Авакянц
Адмирал Сергей Авакянц.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Запад ведет против России на Украине экзистенциальную войну. Об этом заявил бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, ныне - директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ.

"Запад прекрасно понимает угрозу, которая таится для него в новом цивилизационном выборе новых держав, которые предлагают другой путь развития, поэтому сейчас против России идет экзистенциальная война, война на уничтожение", - заявил он на церемонии открытия цикла научно-практических семинаров по теме "Перспективы военно-технического сотрудничества Российской Федерации со странами Латинской Америки и Карибского бассейна".

По оценке Авакянца, Запад своими действиями вынудил Россию приступить к специальной военной операции. "Наша страна была вынуждена приступить к выполнению задач специальной военной операции на Украине. У этой операции нет цели захвата территории, ресурсов, населения. Фактически Россия ведет на территории Украины гражданскую войну, войну за свободу своего выбора, за свою суверенность", - заявил он.

"В этой войне можно или победить, или быть уничтоженными. Это относится к выбору России и тем цивилизационным ценностям, которые она предлагает", - уверен он. 

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