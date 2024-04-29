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ТАСС

ЦНИИточмаш поставил спецподразделениям пистолеты "Гюрза" и пистолеты-пулеметы

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СР.2М «Вереск»
СР.2М «Вереск».
Источник изображения: ЦНИИточмаш

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) исполнил государственный контракт на поставку пистолетов СР1МП "Гюрза" и пистолетов-пулеметов СР2М "Вереск" заказчику. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Калашников".

"ЦНИИТОЧМАШ поставил оружие спецназа "Гюрзу" и "Вереск" заказчику. <...> Отметим, что СР1МП и CP2М не имеют аналогов среди высокоточного стрелкового оружия в мире. ЦНИИТОЧМАШ является единственным разработчиком и производителем подобных комплексов: с момента их разработки и до сегодняшнего дня проведена огромная работа по модернизации данных моделей согласно требованиям российских силовых структур", - сказали в пресс-службе.

"Гюрза" - модернизированная версия пистолета СР1, которая была создана ЦНИИТОЧМАШ в 1995 году в рамках ОКР "Грач". Пистолет использует патроны 9х21 мм с бронебойной, трассирующей и экспансивной пулями, может поражать цели в средствах индивидуальной защиты до второго класса включительно, может выводить из строя машины и небронированную технику.

Пистолет-пулемет "Вереск" - усовершенствованный вариант СР2, разработан институтом в 2000 году. Может применять всю номенклатуру отечественных патронов калибра 9×21 мм, а также способен пробивать бронежилет второго класса защиты и поражать цели на дальностях до 200 м. 

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