Сергей Шойгу выступил на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Астане

Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане. Архивное фото.

ЦАМТО, 26 апреля. Министр обороны России выступил на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Астане. Ниже выступление генерала армии Сергея Шойгу приведено в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Уважаемые коллеги! Прежде всего, хочу поблагодарить казахстанскую сторону за гостеприимство, радушный прием и высокий уровень организации сегодняшней встречи.

Отрадно, что состав участников нашего совещания продолжает расширяться. Приветствуем получение Исламской Республикой Иран членства в Шанхайской организации сотрудничества и ожидаем, что в ближайшее время новым членом станет Белоруссия.

Убежден, что это важный момент в укреплении безопасности на пространстве ШОС, который придаст дополнительный импульс совместной работе оборонных ведомств государств – членов Организации.

Разделяем прозвучавшие оценки современной международной обстановки. Она остается сложной и имеет тенденцию к обострению.

Растут геополитические противоречия, разрушаются фундаментальные основы стратегической стабильности, снижается роль международных институтов.

Главным образом, это происходит из-за стремления США и их союзников любыми способами сохранить глобальное доминирование и навязать свой диктат независимым странам.

Для достижения своих целей Вашингтон оказывает беспрецедентное давление, в том числе и на своих партнеров, отводя им роль послушных исполнителей.

Можно привести много примеров вмешательства США в дела суверенных государств, в том числе со сменой неугодных им режимов. Это Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия.

В качестве инструментов влияния широко используются финансовые, политико-дипломатические, а в отдельных случаях и силовые методы.

Применяется многократно отработанный прием – разжигание и поддержание очагов нестабильности в различных регионах мира, генерация угроз безопасности с одновременным предложением военной помощи по их нейтрализации.

Российская Федерация придерживается политики невмешательства в дела других государств.

Вместе с тем, после распада Советского Союза продолжается расширение Североатлантического альянса на Восток, хотя в 90-х годах нам обещали, что этого не будет. С 1999 года прошло уже шесть волн расширения НАТО.

Войска альянса вплотную приблизились к российским границам и создали дополнительные угрозы военной безопасности.

Хочу подчеркнуть, что не мы, а они к нам пришли. Это в очередной раз показывает, что верить западникам нельзя.

Теперь нас упрекают, что если Россию не остановить на Украине, то якобы мы нападем на страны альянса.

Российская Федерация никогда не угрожала НАТО.

У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока. Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях.

Всегда прилагали максимум усилий для сохранения стратегической стабильности и баланса сил в мире.

США, наоборот, сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине.

Демонстрируя якобы стремление к деэскалации, коллективный Запад продолжает накачивать Киев оружием, бесконтрольное перемещение которого создает риски его попадания к террористическим организациям. Передаются разведданные в режиме реального времени, организована подготовка украинских военнослужащих, в зоне боевых действий находятся западные военные специалисты и наемники.

При непосредственном участии советников осуществляются планирование и подготовка диверсий, в том числе на территории России. Практически ежедневно при молчаливом согласии Запада Киев применяет получаемое от него вооружение для нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации.

Отдельную тревогу вызывают продолжающиеся удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции, что может повлечь катастрофические последствия.

Следы террористического акта, совершенного 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл", также ведут на Украину.

Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени.

Российские Вооруженные Силы продолжают эффективно вести специальную военную операцию. Все ее цели будут достигнуты.

На основе получаемого опыта оптимизируем боевую работу наших войск, развиваем оборонно-промышленный комплекс страны, совершенствуем систему подготовки военных кадров, а также оттачиваем полученные навыки в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Таким образом, все попытки Запада нанести нам стратегическое поражение бесперспективны.

Отмечу, что конфронтационный курс НАТО и Европейского союза в отношении Российской Федерации и наших партнеров негативно сказывается на обстановке на пространстве ШОС и в мире в целом.

В Центрально-Азиатском регионе главная угроза по-прежнему исходит от радикальных террористических группировок, находящихся на территории Афганистана.

Ситуация в этой стране сложная и является источником распространения терроризма и экстремизма.

Вашингтон активизировал деятельность по восстановлению своих позиций в Центральной и Южной Азии, утраченных после вывода коалиционных войск из бывшей исламской республики.

Полагаю, что все присутствующие разделяют мнение о неприемлемости размещения в регионе военной инфраструктуры США и их союзников.

Такие намерения надо расценивать, как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС.

Необходимо сказать о двойных стандартах Запада, когда речь заходит о реализации жизненно важного права на самооборону.

Пример тому – операция возмездия Ирана в ответ на вопиющую атаку по зданию иранского консульства в Дамаске.

Результатом такой политики стало бездействие Совета Безопасности ООН, который не смог принять соответствующих решений.

Российская сторона неоднократно предупреждала, что неурегулированность кризисов на Ближнем Востоке и безответственные провокационные действия будут приводить к росту напряженности.

Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности и решению проблем политико-дипломатическими средствами.

Что касается Азиатско-Тихоокеанского региона, то и здесь наблюдаем планомерные попытки переформатирования системы региональной безопасности с АСЕАНоцентричной на американоцентричную.

Делается это за счет укрепления ориентированных на Вашингтон военно-политических структур, таких как КУАД, АУКУС и Тройственный союз.

Активно задействуется "тайваньский фактор" для усиления давления на Китай.

Кроме того, возвращение в Юго-Восточную Азию радикальных исламистов с Ближнего Востока и из Северной Африки создает предпосылки к формированию в среднесрочной перспективе новых горячих точек. В складывающихся геополитических условиях важной задачей ШОС становится формирование общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.

Разумеется, при сохранении центральной роли ООН и приверженности ее Уставу.

Этому будет способствовать совпадение или близость подходов государств – членов ШОС к ключевым международным проблемам и вопросу становления нового миропорядка.

Для этого необходимо обеспечить устойчивость Организации к попыткам подрыва ее сплоченности, провоцированию извне "цветных революций" и кризисов в государствах-членах.

Нужно совместно противостоять стремлению наших недругов разрушить сложившиеся многолетние связи между странами ШОС, обеспечить оптимальный учет национальных интересов каждого государства-члена и продолжить курс на дальнейшее сближение.

В этом контексте представляется логичным поступательное объединение потенциала Организации с возможностями других международных структур на нашем континенте, работающих в области безопасности.

Основной упор нужно сделать на развитие контактов по военной линии между ШОС и ОДКБ.

Другая задача – укрепление роли ШОС как одной из опор новой многополярной международной системы, а также образца межгосударственных отношений, основанных на равноправии и взаимоуважении.

Ключевым элементом данной работы остается выполнение договоренностей, достигнутых главами государств – членов Организации.

Следующий момент. Военное сотрудничество занимает особое место в межгосударственных отношениях в формате ШОС.

Поэтому нужно сделать акцент на тесном взаимодействии по линии оборонных ведомств, формировании устойчивого информационного обмена для своевременного реагирования на террористические и другие возможные угрозы.

В этой связи особое значение приобретают совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки.

Нужно расширять географию и тематику совместных учений, усиливать их информационное освещение и совершенствовать выучку привлекаемых к ним формирований.

Готовы в ходе этих мероприятий делиться опытом и передовыми способами ведения боевых действий.

Для участия в мероприятиях по линии оборонных ведомств ШОС – особенно по оперативной и боевой подготовке – предлагаем приглашать представителей других региональных объединений, прежде всего ОДКБ и СНГ, а также дружественных стран.

Считаем, что реализация указанных предложений обеспечит поступательное развитие ШОС и поддержание стабильности на пространстве Организации.

В заключение хочу выразить уверенность в том, что сегодняшняя встреча министров обороны государств – членов ШОС будет способствовать дальнейшему углублению связей между нашими оборонными ведомствами и укреплению безопасности".