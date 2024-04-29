ЦАМТО: США отказались от поставок Украине Abrams из-за их неэффективности

ЦАМТО, 26 апреля. Американские танки Abrams, как и большинство подобной тяжелой западной техники, оказались не приспособленными к географическим условиям Донбасса и понесли большие потери от российского оружия, из-за этого Вашингтон отказался от дальнейших поставок.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на американских военных чиновников сообщило, что Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя.

"Осознание этого факта привело к тому, что новый американский пакет не включает больше поставку Abrams для украинских вооруженных сил. Ставка сделана на дальнобойные системы ракетного оружия, такие как ATACMS, ну и снаряды, комплексы радиоэлектронной борьбы, беспилотники и так далее", – сказал И.Коротченко.

Он уточнил, что Abrams оказались абсолютно неэффективными в зоне боевых действий, спасовав перед российскими беспилотниками, противотанковыми ракетными комплексами. Из-за этого Вашингтон понес большие репутационные издержки, подчеркнул И.Коротченко. Кроме того, танки оказались неприспособленными к этой местности.

"Практически все западные танки имеют слишком большую массу, они вязли в почве, особенно в условиях, когда шли дожди, либо таял снег. Эти кадры облетели весь мир … то есть им требуется некая такая идеальная среда, а здесь они просто даже передвигаться самостоятельно в ряде случаев не смогли. Либо их приходилось вытаскивать, либо они застревали и доставались уже как трофеи российским Вооруженным силам", – отметил И.Коротченско.

Он заключил, что решение об отводе танков Abrams, которые не смогли каким-то образом улучшить положение использовавших их подразделений ВСУ, это попытка минимизировать репутационный ущерб для США.