Войти
ЦАМТО

ЦАМТО: США отказались от поставок Украине Abrams из-за их неэффективности

226
0
0
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 26 апреля. Американские танки Abrams, как и большинство подобной тяжелой западной техники, оказались не приспособленными к географическим условиям Донбасса и понесли большие потери от российского оружия, из-за этого Вашингтон отказался от дальнейших поставок.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на американских военных чиновников сообщило, что Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя.

"Осознание этого факта привело к тому, что новый американский пакет не включает больше поставку Abrams для украинских вооруженных сил. Ставка сделана на дальнобойные системы ракетного оружия, такие как ATACMS, ну и снаряды, комплексы радиоэлектронной борьбы, беспилотники и так далее", – сказал И.Коротченко.

Он уточнил, что Abrams оказались абсолютно неэффективными в зоне боевых действий, спасовав перед российскими беспилотниками, противотанковыми ракетными комплексами. Из-за этого Вашингтон понес большие репутационные издержки, подчеркнул И.Коротченко. Кроме того, танки оказались неприспособленными к этой местности.

"Практически все западные танки имеют слишком большую массу, они вязли в почве, особенно в условиях, когда шли дожди, либо таял снег. Эти кадры облетели весь мир … то есть им требуется некая такая идеальная среда, а здесь они просто даже передвигаться самостоятельно в ряде случаев не смогли. Либо их приходилось вытаскивать, либо они застревали и доставались уже как трофеи российским Вооруженным силам", – отметил И.Коротченско.

Он заключил, что решение об отводе танков Abrams, которые не смогли каким-то образом улучшить положение использовавших их подразделений ВСУ, это попытка минимизировать репутационный ущерб для США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Проекты
БПЛА
Похожие новости
15.10.2014
"Армата"
04.03.2014
В Крыму ждут «Печенег» и «Тигр»
09.10.2013
Огнем и гусеницами
11.09.2012
Дальнейший путь танка
05.07.2010
Танковые войска РФ деградировали: в НАТО уже отработали технологию их уничтожения
27.01.2010
О состоянии и перспективах отечественного ОПК
21.01.2010
Боевая мощь восточного соседа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 11:18
  • 1100
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.04 09:48
  • 22
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 29.04 09:06
  • 19
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 29.04 09:01
  • 2712
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.04 20:57
  • 7
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 28.04 20:12
  • 140
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 28.04 20:02
  • 1248
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.04 19:50
  • 296
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 28.04 19:46
  • 30
Производитель раскрыл характеристики новейших авиационных средств поражения "Гром"
  • 28.04 19:42
  • 115
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 28.04 19:26
  • 91
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.04 19:24
  • 3
Миномет "НОНА-М1" получил новый снаряд
  • 28.04 19:15
  • 5
БМП-3: королева пехоты
  • 28.04 19:00
  • 5
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 28.04 18:44
  • 5
Неизбежность Тайваня