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ЦАМТО

Министр обороны России провел встречу главой военного ведомства КНР

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Дун Цзюнь
Дун Цзюнь.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 26 апреля. Взаимодействие Москвы и Пекина в военной сфере, совместная оперативная и боевая подготовка военнослужащих двух стран вносят существенный вклад в поддержание глобальной и региональной стабильности.

Об этом, как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на встрече со своим китайским коллегой.

"Российско-китайское военное сотрудничество – важный элемент повышения обороноспособности, поддержания глобальной и региональной стабильности. Регулярно проводим совместную оперативную и боевую подготовку на суше, море и в воздухе, успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной степени сложности", – сказал Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи с министром обороны КНР Дун Цзюнем.

Переговоры прошли "на полях" совещания министров обороны стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

В ходе встречи Сергей Шойгу отметил, что "военно-политическая обстановка в мире не становится спокойнее".

"Возникают новые и обостряются старые очаги напряженности. По сути, это результат геополитических авантюр, эгоистичных неоколониальных действий Запада", – сказал глава российского военного ведомства.

По его оценке, "на контрасте с общей тревожной ситуацией планомерно выстраивается российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие".

Дружественные отношения России и Китая, добавил Сергей Шойгу, "сохраняют высокую динамику развития, расширяются по всем направлениям и без преувеличения находятся на беспрецедентном уровне".

Он подчеркнул, что ключевую роль в укреплении стратегических связей играют доверительные контакты президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Настроены на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей", – сказал министр обороны РФ, отметив, что подходы двух стран "к принципиальным вопросам современного миропорядка и актуальным международным проблемам совпадают или близки".

"На своем примере Россия и Китай демонстрируют новую модель межгосударственных связей. В ее основе – равноправный, доверительный диалог, учет коренных интересов друг друга", – подчеркнул министр обороны РФ.

Обращаясь к коллеге, он добавил, что рассчитывает на самое тесное и плодотворное сотрудничество.

"Убежден, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнерства в оборонной сфере", – выразил уверенность глава российского военного ведомства.

В свою очередь, министр обороны КНР Дун Цзюнь заявил, что взаимодействие вооруженных сил Китая и России играют стабилизирующую роль в мировых процессах.

"В условиях изменчивой международной обстановки особенно важно, что взаимоотношения между нашими вооруженными силами сохраняют высокую динамику, отвечая веяниям эпохи. Наше взаимодействие имеет важное значение для стратегической стабильности на планете", – сказал Дун Цзюнь.

Китайский военачальник отметил, что в силу ограничений по времени и месту переговоров он хотел бы обсудить с российским коллегой "самые принципиальные вопросы".

Это первая личная встреча Сергея Шойгу и Дун Цзюня после назначения последнего главой военного ведомства КНР. 31 марта состоялись их переговоры по видео-конференц-связи, они прошли по инициативе китайской стороны, отметили в Минобороны.

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