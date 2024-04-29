Эксперт считает, что танки Abrams стали легкой мишенью для дронов

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Американские танки Abrams не эволюционировали за время ведения спецоперации на Украине и являются легкой мишенью для FPV-дронов, Вооруженным силам Украины (ВСУ) проще использовать их в качестве музейных экспонатов. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Россия верным путем движется в направлении изменения тактики применения танков и их защиты. А чтобы начали меняться Abrams, надо, чтобы американцы приехали на них воевать. Украинцы - это прокси, они не имеют непосредственной связи с производителями. Мне кажется, что и производителям в США нет дела до украинцев. Естественно, из-за отсутствия прямой связи между теми, кто танки производит и применяет, Abrams не будут эволюционировать под современную войну. Воевать этими танками дальше значит дать нам их уничтожить. Разумное решение - отогнать их куда-то сейчас и сберечь. Хотя, не знаю, с какой целью. Украинцы могут сразу ставить танки Abrams у себя в музеях", - считает Кузякин.

Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский подтвердил, что ВСУ отвели 31 американский танк из-за их уязвимости перед российскими беспилотниками и изменения характера войны. Как подчеркнул Кузякин, с точки зрения применения FPV-дронов все современные танки одинаково уязвимы. "Нет никакой разницы, это танк Т-80, Т-90, Abrams, Leopard или любой танк. Современные танки последнего поколения все примерно похожи как истребители или любая другая техника. Грубо говоря, они делались для вчерашней войны и, столкнувшись на поле боя с FPV-дронами самолетного или мультикоптерного типа, они все огребли одну и ту же проблему. Танки атакуются в такие проекции, на которые не рассчитывали их создатели. FPV-дроны могут выбирать точку, куда атаковать: крышу, погон танковой башни - куда угодно", - пояснил глава ЦКБР.

Кузякин добавил, что на современном поле боя танк является техникой, превратившейся в хорошую мишень для ударных дронов. "Если применять их так, как все привыкли, как в анекдоте "мне плевать, я в танке", долго так не проживешь. Поэтому методика применения танков и сами танки сильно эволюционировали, а Abrams - нет", - отметил он.