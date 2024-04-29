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Интерфакс-АВН

Шойгу заявил, что Россия не планирует нападать на страны НАТО

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С.Шойгу
С.Шойгу.
Источник изображения: militarynews.ru

Астана. 26 апреля. ИНТЕФАКС-АВН - У России никогда не было планов нападать на страны НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Российская Федерация никогда не угрожала НАТО. У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока. Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Астане.

Россия всегда прилагала "максимум усилий для сохранения стратегической стабильности и баланса сил в мире", заявли Шойгу.

Он сказал, что дополнительные угрозы военной безопасности создает НАТО.

"Войска альянса вплотную приблизились к российским границам и создали дополнительные угрозы военной безопасности. Хочу подчеркнуть, что не мы, а они к нам пришли. Это в очередной раз показывает, что верить западникам нельзя. Теперь нас упрекают, что если Россию не остановить на Украине, то якобы мы нападем на страны альянса", - сказал Шойгу.

Он заявил, что Россия "придерживается политики невмешательства в дела других государств".

Шойгу сказал: "После распада Советского Союза продолжается расширение Североатлантического альянса на Восток, хотя в 90-х годах нам обещали, что этого не будет. В то же время прошло шесть волн расширения НАТО".

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
ШОС
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