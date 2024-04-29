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РИА Новости

Министр обороны Белоруссии: страна скоро может вступить в ШОС

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ШОС
ШОС.
Источник изображения: © sh.eastday.com

Хренин: Белоруссия выполнила все необходимые условия для вступления в ШОС

МОСКВА, 26 апреля/ Радио Sputnik. Белоруссия выполнила все необходимые условия для присоединения к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин на совещании министров обороны государств – участников ШОС.

"Беларусь приняла решение о вступлении в ШОС и к настоящему моменту выполнила все необходимые процедуры для присоединения к Организации", – приводит его слова Telegram-канал Министерства обороны Белоруссии.

Хренин отметил, что сейчас ШОС и входящие в организацию государства могут обеспечить строительство справедливого и сбалансированного миропорядка, основанного на равной, комплексной и устойчивой системе безопасности.

Радио Sputnik накануне рассказало о новой военной доктрине Белоруссии.

Такого Telegram-канала, как у нас, нет ни у кого. Он для тех, кто хочет делать выводы сам.

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Страны
Белоруссия
Проекты
ШОС
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