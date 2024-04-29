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ТАСС

Шойгу: военное сотрудничество занимает особое место в отношениях в формате ШОС

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны Содружества Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны Содружества Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

АСТАНА, 26 апреля. /ТАСС/. Военное сотрудничество занимает особое место в межгосударственных отношениях в формате ШОС, поэтому нужно сделать акцент на тесном взаимодействии по линии оборонных ведомств, сказал Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран - участниц ШОС. Он также предложил для участия в мероприятиях по оперативной и боевой подготовке приглашать представителей других региональных объединений, прежде всего ОДКБ и СНГ, а также дружественных стран.

"Военное сотрудничество занимает особое место в межгосударственных отношениях в формате ШОС", - сказал Шойгу, отметив, что необходимо сделать акцент на тесном взаимодействии по линии оборонных ведомств, формировании устойчивого информационного обмена для своевременного реагирования на террористические и другие возможные угрозы.

"В этой связи особое значение приобретают совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, - сказал он. - Нужно расширять географию и тематику совместных учений, усиливать их информационное освещение и совершенствовать выучку привлекаемых к ним формирований. Готовы в ходе этих мероприятий делиться опытом и передовыми способами ведения боевых действий". Шойгу также предложил для участия в мероприятиях по линии оборонных ведомств ШОС - особенно по оперативной и боевой подготовке -"приглашать представителей других региональных объединений, прежде всего ОДКБ и СНГ, а также дружественных стран". 

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