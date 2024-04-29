Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен выступает во время торжественного открытия центра подготовки пилотов истребителей F-16 на военно-воздушной Базе 86 в Румыния.

AT: НАТО направляет на Украину боевые части с целью предотвратить победу России

План альянса по предотвращению катастрофы ВСУ состоит в том, чтобы заполнить бреши в рядах украинских силах завозом своих “советников”, пишет AT. По мнению автора, Байден ждет переизбрания, чтобы отдать официальный приказ о вводе американских войск. Тогда и начнется третья мировая.

Стивен Брайен (Stephen Bryen)

НАТО начинает вводить на Украину боевые части. Солдаты из Польши, Франции, Великобритании, Финляндии и других членов НАТО прибывают в больших количествах.

Россия заявляет, что на Украине находится свыше 3 100 наемников, однако вновь прибывшие войска относятся совсем к иной категории. Это кадровый состав, и на знаках отличия указана родная страна. В основном они сосредоточены в западной части страны, хотя в ряде случаев дислоцированы близко к реальным боевым действиям на востоке.

НАТО заявляет, что это не строевые солдаты, а специалисты по обслуживанию сложной западной техники. Но если они стреляют в русских, то единственный способ трактовать их присутствие — это активная роль в боевых действиях.

Практически по той же схеме США ранее отправляли “советников” во Вьетнам. На самом деле это были спецназовцы, участвовавшие в боевых действиях.

Администрация Байдена, по крайней мере во всеуслышание, противится отправке на Украину солдат НАТО. Но на самом деле Байден, возможно, ждет переизбрания, чтобы отдать формальный приказ об отправке войск на Украину. После переизбрания он получит свободу действий. Недавно принятый законопроект о помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов — сигнал, что Конгресс готов исполнять все желания администрации в “борьбе с русскими”.

В кругах национальной безопасности опасаются победы России на Украине. Она стала бы серьезным провалом в стратегии безопасности Америки и ударом по НАТО — пожалуй, даже смертельным.

Сообщается, что российская армия сейчас на 15% больше, чем до начала боевых действий на Украине. Кроме того, она набралась боевого опыта: русские научились бороться с высокотехнологичными системами США, такими как средства радиоэлектронной борьбы и постановка ложных сигналов.

Между тем НАТО сильно отстает от России по вооружению, живой силе и промышленной мощи. Наконец, небольшие изначально арсеналы истощились еще больше — оборудование, предназначенное для национальной обороны, было отправлено на Украину, в результате чего боеготовность остается неудовлетворительной.

В элите национальной безопасности США сложилось общее мнение, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, а ее армии грозит крах.

Уже поступают сообщения о том, что некоторые бригады ВСУ отказываются выполнять приказы своих командиров. Среди них 25-я воздушно-десантная, 115-я механизированная, 67-я механизированная (которая покинула позиции в Часовом Яре) и 47-я механизированная (потребовавшая ротации после более чем года на передовой). Причем это лучшие армейские бригады, а не подразделения территориальной обороны.

Русские в курсе происходящего и прицельно бьют по иностранным силам, одновременно уничтожая украинские боевые подразделения и нанося противнику тяжелые потери. Русские говорят, что Украина уже потеряла почти 500 000 военнослужащих, и ее боевые потери растут с каждым днем.

Украина отчаянно ищет новобранцев, и в этом ей помогают страны, где скрываются украинские беженцы призывного возраста. Высылать их домой планируют Литва и Польша.

Показательны и репортажи о подготовке украинских пилотов для истребителей F-16. По словам некоторых западных офицеров, работающих с украинцами, даже после года обучения прогресс пилотов оказался более чем скромным. Процесс обучения тормозит языковой барьер и незнание западных систем и тактики ведения боя. Ходят слухи, что когда F-16 наконец начнут прибывать на Украину этим летом, за штурвал, скорее всего, усядутся “отставные” летчики европейских ВВС.

Натовский план предотвращения катастрофы, судя по всему, заключается в том, чтобы заполнить бреши в рядах украинских силах завозом “советников”, в ожидании того, что США введут в бой свою армию после ноябрьских выборов.

Русские это знают и стремятся разгромить украинскую армию до того, как Байден пойдет на второй срок, если выиграет. Если русские добьются успеха, большой войны в Европе можно будет избежать. В противном случае, с вводом американских войск, Европа погрузится в третью мировую.

Стивен Брайен — бывший директор аппарата подкомитета по Ближнему Востоку при внешнеполитическом комитете Сената США и заместитель помощника министра обороны по политическим вопросам