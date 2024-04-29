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Известия.ru

Шойгу упрекнул США в создании и затягивании конфликта на Украине

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

США сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине, указал 26 апреля на совещании министров обороны стран–участниц ШОС глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что для достижения своих целей Вашингтон оказывает беспрецедентное давление, в том числе и на своих партнеров.

«Для достижения своих целей Вашингтон оказывает беспрецедентное давление, в том числе и на своих партнеров, отводя им роль послушных исполнителей», — сказал министр.

По его словам, попытки Запада нанести России стратегическое поражение обречены на провал, все цели спецоперации будут достигнуты. Шойгу подчеркнул, что на основе получаемого опыта оптимизируется боевая работа российских сил, развивается оборонно-промышленный комплекс страны, совершенствуется система подготовки военных кадров.

В середине марта министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал на то, что Запад фактически ведет войну против России на Украине. Он отметил, что западные страны находятся в состоянии крайней ярости из-за того, что их планы расстраиваются.

В том же месяце официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что западные страны уже начали делить Украину. По ее словам, с этим и связано нежелание включать Украину в блок в качестве полноценного члена.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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