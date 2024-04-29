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Американскому флоту передали новую многоцелевую АПЛ "Нью-Джерси"

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В четверг, 25 апреля, верфь компании Huntington Ingalls Industries в Ньюпорт-Ньюс передала ВМС США многоцелевую атомную подлодку "Нью-Джерси" класс "Вирджиния". Как отмечает Navy Recognition, это 23-я субмарина данного типа, построенная для американского флота.

"Нью-Джерси" – пятая подлодка класса "Вирджиния", выполненная в конфигурации Block IV (всего к постройке запланированы десять субмарин этой модификации). Ее заложили в марте 2019 года. В ноябре 2021 года субмарина прошла крещение, а в мае 2022 года ее спустили на воду. К этому моменту готовность АПЛ оценивалась в 90%.

Многоцелевая АПЛ "Нью-Джерси", США

Huntington Ingalls Industries


Модификация Block IV отличается от подлодок "Вирджиния" предыдущих версий сниженной радиолокационной заметностью и увеличенными циклами между обслуживанием: в частности, субмарины версии Block III рассчитаны на четыре плановых ремонта и 14 развертываний, а новым подлодкам достаточно трех ремонтов, и они смогут провести 15 развертываний.

В то же время "Нью-Джерси" – первая АПЛ класса "Вирджиния", спроектированная с учетом так называемой гендерной интеграции: на борту предусмотрены помещения для женской части экипажа.

Водоизмещение подлодок типа "Вирджиния" достигает 7800 тонн, длина – 115 метров. Они способны развивать под водой скорость до 34 узлов. Предельная глубина погружения – около 500 метров. Экипаж – 134 человека, включая 14 офицеров.

АПЛ "Нью-Джерси" оборудована установками вертикального пуска, позволяющими выполнить залп двенадцатью крылатыми ракетами "Томагавк". Кроме того, подлодка вооружена четырьмя 533-мм торпедными аппаратами.

Следующая серия АПЛ типа "Вирджиния" будет насчитывать десять подлодок модификации Block V. Их длина вырастет до 140 метров, а водоизмещение – до 10 200 тонн. Это позволит оснастить подлодку дополнительными вертикальными пусковыми установками, что расширит боезапас c 12 до 28 крылатых ракет "Томагавк".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
HII
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