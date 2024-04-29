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ТАСС

Польский генерал раскритиковал возможность использования ВСУ воздушных шаров с минами

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Воздушный шар ВСУ
Воздушный шар ВСУ.
Источник изображения: Telegram-канал Mash

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак подверг критике возможность использования ВСУ воздушных шаров для ударов по объектам на территории РФ. Свое мнение он высказал в интервью газете Fakt.

"Я не понимаю, какова точность такой системы, - сказал генерал. - Если шар переносит гранату, минометную мину, какой-либо другой боеприпас и летит высоко, то как он его сбрасывает? Ведь точность [попадания при данных условиях] в воздухе очень невелика".

По мнению Скшипчака, "украинцы скорее рассчитывают на то, что россияне будут стрелять по нему средствами ПВО, но я бы на шар ракет не расходовал". Генерал полагает, что наиболее эффективно уничтожаться такие шары могут боевыми вертолетами из бортовых пушек. "Двух снарядов хватит, и нет шара", - сказал он.

"Мы использовали [такие] шары в Ираке для разведки, их точность была очень ограничена, поскольку нельзя предвидеть, какие ветры будут на той высоте, - отметил Скшипчак. - Американцы также использовали там шары, но теряли контроль над ними, поскольку шарами нельзя было управлять".

24 апреля журнал Forbes сообщил о возможности ВСУ использовать против ВС РФ воздушные шары, оснащенные электроникой и способные сбрасывать минометные мины с большой высоты. Для их уничтожения, пишет журнал, противник вынужден расходовать дорогие ракеты класса "земля-воздух" или "воздух-воздух". 

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