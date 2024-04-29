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ТАСС

Экс-глава МО Британии Уоллес выступил против заморозки конфликта на Украине

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Уоллес был ключевым менеджером проекта по вооружению ВСУ, наряду с генсеком НАТО и главой Еврокомиссии
Уоллес был ключевым менеджером проекта по вооружению ВСУ, наряду с генсеком НАТО и главой Еврокомиссии.
Источник изображения: Martyn Wheatley/Parsons Media/Global Look Press

БЕРЛИН, 26 апреля. /ТАСС/. Бывший министр обороны Великобритании (2019-2023) Бен Уоллес высказался против заморозки украинского конфликта, так как, по его мнению, это может быть использовано Россией.

Таким образом он прокомментировал заявление лидера фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольфа Мютцениха о замораживании конфликта. "Проблема с заморозкой заключается в том, что ее необходимо гарантировать", - заявил Уоллес в интервью агентству DPA. "Однако мы пытались это сделать, и украинцы сказали бы, что Великобритания, Америка, Германия и Франция не выполнили эту гарантию", - утверждал он. По словам Уоллеса, теперь Украина могла бы потребовать членства в НАТО в обмен на замораживание.

На вопрос, может ли это быть жизнеспособным решением, Уоллес отказался брать на себя ответственность. "Я не хочу строить предположения о том, как будет выглядеть сделка. Украина должна это решить", - сказал Уоллес. "Мы не воюем", - подчеркнул он, добавив, что Германия, Франция и, что немаловажно, Россия не согласятся на это. Без достаточных гарантий безопасности заморозка конфликта, по утверждению бывшего главы Минобороны Великобритании, приведет лишь к тому, что Россия сможет перевооружиться и продолжить военные действия.

14 марта в ходе дебатов в Бундестаге в связи с резолюцией оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ ХСС), который требовал передать Украине ракеты Taurus, Мютцених указал на широкую поддержку Киева со стороны Германии в виде поставок вооружений, гуманитарной помощи и приема беженцев. В то же время он заявил, что необходимо учитывать, что многие страны за пределами Европы имеют другой взгляд на нынешний конфликт. Он предложил задаться вопросом, не пора ли подумать о том, как заморозить конфликт, а потом и положить ему конец. Впоследствии представители партии "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП) резко раскритиковали Мютцениха за его слова. Против заморозки конфликта выступал и министр обороны ФРГ Борис Писториус. 

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
Украина
Франция
Проекты
NATO
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