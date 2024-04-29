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ТАСС

Два соглашения подписаны по итогам встречи министров обороны РФ и Киргизии

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Государственные флаги России и Киргизии
Государственные флаги России и Киргизии.
Источник изображения: © Sputnik / Табылды Кадырбеков

АСТАНА, 26 апреля. /ТАСС/. Министры обороны России и Киргизии Сергей Шойгу и Бактыбек Бекболотов подписали два соглашения во время встречи в Астане, сообщает российское военное ведомство.

"По итогам встречи подписаны два межведомственных соглашения: "Об информационном обмене" и "О взаимодействии в области выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки", - сказано в сообщении.

Минобороны РФ информирует, что "в ходе переговоров главы оборонных ведомств обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере, а также наметили перспективы дальнейшего сотрудничества". 

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