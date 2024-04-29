Войти
ТАСС

Ростех начал поставки портативной МРЛС для обнаружения дронов на сверхмалых высотах

271
0
+1
Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: © Depositphotos / Dusan Petkovic

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") осуществил первую поставку портативной многофункциональной радиолокационной станции (МРЛС), которая позволяет обнаруживать беспилотники, в том числе летящие на сверхмалых высотах или находящиеся в режиме зависания. Об этом сообщили журналистам в госкорпорации.

"Аппаратура проходит тестовую эксплуатацию в комплексе системы безопасности на одном из защищенных объектов. До конца текущего года планируется выйти на серийное производство изделия", - сообщили в Ростехе.

Новая МРЛС, разработанная инженерами Рыбинского завода приборостроения (РЗП, входит в "Росэлектронику"), предназначена для радиолокационного обнаружения, идентификации и сопровождения наземных и водных объектов. Она способна замечать даже самые малозаметные дроны, находящиеся в режиме зависания или летящие на сверхмалых высотах, а также может распознавать птиц, зверей или человека.

Как уточнили в госкорпорации, станция может обнаруживать и идентифицировать цели на расстоянии до 10 км круглосуточно и в любых погодных условиях. Испытаниями подтверждена высокая эффективность МРЛС при выполнении поставленных задач. Оборудование создано полностью на отечественной элементной базе.

Генеральный директор РЗП Андрей Комогорцев рассказал, что основными преимуществами станции являются мобильность, автономность, короткое время подготовки к применению, а также алгоритм идентификации, позволяющий уверенно обнаружить различные объекты. "Важно отметить и безопасность для наблюдения - комплекс может быть расположен на удалении от места наблюдения и в случае обнаружения не демаскирует укрытие. В декабре 2023 года после проведения предварительных испытаний была выпущена малая серия изделий", - сказал он.

По словам Комогорцева, шесть комплектов МРЛС уже поставлены заказчику. Они установлены и проходят тестирование в комплексе системы безопасности защищаемого объекта. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
Росэлектроника
Проекты
БПЛА
Похожие новости
30.04.2014
Ростех создал холдинг в области автоматизированных систем управления и связи
30.01.2014
РКСС: лицом к лицу с киберугрозами
30.12.2013
ФСБ возьмет в разведку 80-мегапиксельные камеры
23.09.2013
В г.Пензе открылась XII отраслевая научно-техническая конференция радиоэлектронной промышленности.
09.07.2012
В Жуковском было на что посмотреть
15.02.2012
Россия рассчитывает возвратиться на рынок вооружений Сингапура
10.04.2009
Антикризисный локомотив России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 11:18
  • 1100
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.04 09:48
  • 22
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 29.04 09:06
  • 19
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 29.04 09:01
  • 2712
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.04 20:57
  • 7
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 28.04 20:12
  • 140
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 28.04 20:02
  • 1248
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.04 19:50
  • 296
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 28.04 19:46
  • 30
Производитель раскрыл характеристики новейших авиационных средств поражения "Гром"
  • 28.04 19:42
  • 115
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 28.04 19:26
  • 91
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.04 19:24
  • 3
Миномет "НОНА-М1" получил новый снаряд
  • 28.04 19:15
  • 5
БМП-3: королева пехоты
  • 28.04 19:00
  • 5
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 28.04 18:44
  • 5
Неизбежность Тайваня