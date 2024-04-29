Ростех начал поставки портативной МРЛС для обнаружения дронов на сверхмалых высотах

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") осуществил первую поставку портативной многофункциональной радиолокационной станции (МРЛС), которая позволяет обнаруживать беспилотники, в том числе летящие на сверхмалых высотах или находящиеся в режиме зависания. Об этом сообщили журналистам в госкорпорации.

"Аппаратура проходит тестовую эксплуатацию в комплексе системы безопасности на одном из защищенных объектов. До конца текущего года планируется выйти на серийное производство изделия", - сообщили в Ростехе.

Новая МРЛС, разработанная инженерами Рыбинского завода приборостроения (РЗП, входит в "Росэлектронику"), предназначена для радиолокационного обнаружения, идентификации и сопровождения наземных и водных объектов. Она способна замечать даже самые малозаметные дроны, находящиеся в режиме зависания или летящие на сверхмалых высотах, а также может распознавать птиц, зверей или человека.

Как уточнили в госкорпорации, станция может обнаруживать и идентифицировать цели на расстоянии до 10 км круглосуточно и в любых погодных условиях. Испытаниями подтверждена высокая эффективность МРЛС при выполнении поставленных задач. Оборудование создано полностью на отечественной элементной базе.

Генеральный директор РЗП Андрей Комогорцев рассказал, что основными преимуществами станции являются мобильность, автономность, короткое время подготовки к применению, а также алгоритм идентификации, позволяющий уверенно обнаружить различные объекты. "Важно отметить и безопасность для наблюдения - комплекс может быть расположен на удалении от места наблюдения и в случае обнаружения не демаскирует укрытие. В декабре 2023 года после проведения предварительных испытаний была выпущена малая серия изделий", - сказал он.

По словам Комогорцева, шесть комплектов МРЛС уже поставлены заказчику. Они установлены и проходят тестирование в комплексе системы безопасности защищаемого объекта.