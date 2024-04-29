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ТАСС

Шойгу назвал Киргизию стратегическим партнером и надежным союзником России

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Военнослужащие во время учений ОДКБ "Нерушимое братство" в Киргизии
Военнослужащие во время учений ОДКБ "Нерушимое братство" в Киргизии.
Источник изображения: © Sputnik / Владислав Ногай

АСТАНА, 26 апреля. /ТАСС/. Главы военных ведомств России и Киргизии подпишут в Астане два межведомственных соглашения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня подпишем два межведомственных соглашения - это то, что касается информационного обмена и о взаимодействии в области оценки радиационной, химической и биологической обстановки", - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с министром обороны Киргизии Бактыбеком Бекболотовым.

Шойгу отметил, что "Киргизская Республика - стратегический партнер и надежный союзник Российской Федерации". "Так было всегда, надеюсь, так будет и дальше", - добавил он.

"В условиях текущей военно-политической обстановки сотрудничество между нашими странами является важным фактором сохранения стабильности и безопасности в Центральной Азии и в регионе в целом. Мы плотно взаимодействуем в двустороннем формате, в многосторонних форматах - в рамках Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ОДКБ. Планомерно реализуем программу развития стратегического партнерства России и Киргизии в области обороны ", - подчеркнул министр обороны России.

Он добавил, что идет совершенствование нормативной правовой базы военного сотрудничества двух стран и предложил перейти к обсуждению актуальных вопросов. 

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Шойгу Сергей
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