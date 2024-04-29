ВВС Германии получили последний самолет-заправщик KC-130J

ЦАМТО, 26 апреля. Командование ВС Германии сообщило о прибытии в состав франко-немецкой транспортной авиаэскадрильи, размещенной в Эвре-Фовиль (Франция), последнего самолета-заправщика KC-130J.

Самолет с регистрационным номером 55+06 приземлился в Эвре во Франции после перегоночного перелета из США 19 апреля. Таким образом, поставка ВС Германии самолетов линейки "Геркулес" завершена в установленные сроки.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2018 года Госдепартамент США одобрил поставку Германии в рамках программы "Иностранные военные продажи" трех самолетов ВТА C-130J-30 "Геркулес" и трех самолетов-заправщиков KC-130J, а также сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 1,4 млрд. долл.

В сентябре 2018 года парламент Германии одобрил выделение около 970 млн. евро (1,14 млрд. долл.) на покупку 6 самолетов семейства "Геркулес". Соглашение по поставке самолетов стоимостью 920 млн. долл. было подписано 28 сентября 2018 года. Передача первого C-130J-30 ВВС Германии состоялась в феврале 2022 года. Второй "Супер Геркулес" прибыл в Эвре-Фовиль в июне, третий – в августе 2022 года.

Первый самолет-заправщик KC-130J (р.н. 55+05) ВВС Германии выполнил перелет с предприятия компании Lockheed Martin в Мариетте (шт.Джорджия) во Францию 28 февраля 2024 года, второй (р.н. 55+04) – 22 марта 2024 года.

ВВС Германии будут применять самолеты для перевозки войск и грузов, дозаправки в воздухе, десантирования в составе франко-немецкой эскадрильи. На вооружении подразделения теперь состоит в общей сложности 5 самолетов ВТА C-130J-30 и 5 самолетов-заправщиков KC-130J. ВКС Франции приняли все четыре самолета (по два C-130J-30 и KC-130J) в период с января 2018 года по февраль 2020 года.

В составе эскадрильи осуществляется неограниченный обмен самолетами, экипажами и техническим персоналом, а техническая и логистическая поддержка осуществляются на основе общего пула запасных частей и единого контракта на оказание услуг. Недавно немецкие самолеты C-130J-30 и KC-130J уже применялись для снабжения сектора Газа с воздуха.

Планируется, что полная готовность к боевому применению объединенной транспортной авиаэскадрильи будет достигнута в 2024-2025 годах.