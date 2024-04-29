Президент Мексики обвинил США в политике двойных стандартов из-за помощи Украине

МЕХИКО, 26 апреля. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинил США в политике двойных стандартов из-за того, что Вашингтон выделяет помощь Киеву, но отказывается предоставить ассигнования на борьбу с причинами миграции в Латинской Америке.

"Мы настаивали на том, чтобы они [США] выделили ресурсы бедным народам Латинской Америки и Карибского бассейна для того, чтобы устранять причины, порождающие миграцию. Ведь люди не покидают свои города по собственному желанию, они уезжают по необходимости. Они ничего не выделили. Но когда речь идет об отправке денег в Газу или на Украину, Конгресс соглашается на выделение миллиардов долларов", - заявил мексиканский лидер в ходе ежедневной пресс-конференции.

"Это двойные стандарты. Мне очень жаль, я всей душой желаю, чтобы они [США] изменили эту внешнюю политику, потому что она им не на пользу. Она не приносит пользы народам, да и им самим она не идет во благо. Это изжившая себя, устаревшая, анахроничная политика, которой более 200 лет", - отметил Лопес Обрадор.

Мексиканский президент также раскритиковал опубликованный 22 апреля Госдепартаментом доклад о ситуации с правами человека во всем мире. В нем, в частности, говорится о "серьезных проблемах с независимостью судебной власти" в Мексике, нарушениях свободы слова, случаях насилия в отношении журналистов.

"Как они собираются быть мировыми судьями в вопросе защиты прав человека, если именно они продают больше всего оружия в мире? Или это игрушечное оружие? Нет, это разрушительное оружие, которое приводит к гибели людей, невинных людей", - сказал Лопес Обрадор.

Президент США Джо Байден подписал 24 апреля утвержденный ранее Конгрессом США пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню. 20 апреля законопроекты были одобрены Палатой представителей Конгресса, а 23 апреля их утвердил Сенат. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, помимо $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.