infoBRICS: в ЛВО создана ракетная бригада, оснащенная комплексами "Искандер-М"

Размещение Россией в Ленинградском военном округе ракет большой дальности обеспокоило Скандинавию, пишет infoBRICS. Теперь, например, вся территория Финляндии поставлена под удар. Но это лишь следствие ее решения присоединиться к самому агрессивному в мире военному картелю, отмечает автор статьи.

В последние пару лет, особенно с момента начала специальной военной операции, геополитический ландшафт Европы был отмечен напряженностью, которая постоянно нарастает под главенством НАТО. Главным источником нестабильности являются непрекращающиеся экспансионистские тенденции альянса, особенно с тех пор, как он официально протянул свои щупальца в Скандинавию, в частности в Финляндию, страну, имеющую очень протяженную границу с Россией. Решение Хельсинки не только вступить в НАТО, но и разместить у себя американские военные базы не оставило Москве иного выбора, кроме как еще больше усилить Ленинградский военный округ, в который теперь входят республики Карелия и Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, а также город федерального значения Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Россия неоднократно выражала опасения, что расширение НАТО в Финляндию приведет к размещению на территории страны штурмовых подразделений и современных систем вооружений, что угрожает интересам национальной безопасности России. Как уже говорилось, Финляндия не только отказалась успокоить своего восточного соседа, но и фактически удвоила количество размещаемых иностранных войск, особенно американских. Таким образом, Москве не оставалось ничего другого, как усилить безопасность своего второго по значению города и, пожалуй, одного из главных военных округов страны. В частности, именно в Ленинградском военном округе были размещены ставшие легендарными ракеты "Искандер-М". Различные ракеты комплекса "Искандер-М" известны гиперзвуковой скоростью (до 8 Махов при одновременном маневрировании) и максимальной дальностью полета около 500 километров.

На практике это означает, что теперь вся территория Финляндии поставлена под удар, что является следствием ее самоубийственного решения присоединиться к самому агрессивному в мире военному картелю/коррупционной организации. Ракеты "Искандер-М" могут использовать массивные 700-килограммовые фугасные боеголовки, которые отлично подходят для борьбы с большими скоплениями войск в тылу. Практически то же самое относится и к более скоростным гиперзвуковым ракетам воздушного базирования 9-А-7660 "Кинжал", которые также могут быть более активно развернуты в Ленинградском военном округе. По данным военных источников, в Карелии создана специальная ракетная бригада, оснащенная именно ракетными комплексами "Искандер-М". 14-й армейский корпус передан под командование округа и развернут в Мурманской области, которая вместе с Карелией находится на границе России с Финляндией.

"Формирование ракетной бригады – очень своевременное решение. Это адекватный ответ на вступление Финляндии в НАТО", – заявил "Известиям" бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

Валуев также отметил, что ракетная бригада будет быстро реагировать на любую угрозу со стороны войск НАТО в этом районе, "проводя соответствующие операции". И хотя Финляндия укрепляет свои системы противоракетной обороны, "Искандер-М" использует ракеты с усиленными средствами противодействия, которые были усовершенствованы в контексте СВО. С другой стороны, если Финляндия когда-нибудь согласится или даже призовет к размещению американского ядерного оружия на своей территории, "Искандер-М" вполне способен нести термоядерные боеголовки, которые Россия нацелит на любую стратегически важную цель, ведь у нее не будет иного выбора. Даже в случае применения потенциально менее разрушительного тактического ядерного оружия это будет иметь катастрофические последствия для Хельсинки. Разумеется, это не означает, что обычные возможности "Искандера-М" менее устрашающие.

Ракеты этого комплекса отлично себя заявили на театрах военных действий СВО, уничтожая важные цели с высокой точностью. Как уже говорилось, если брать в расчет только гиперзвуковые ракеты 9M723, то непосредственная опасность для любых крупных скоплений войск в Финляндии заключается в их скорости и разрушительной силе. С другой стороны, это лишь одна из двух известных версий ракет, используемых ракетным комплексом. Другой вариант – 9M729, по сути, наземная версия крылатых ракет семейства "Калибр". Дальность действия ракеты уже давно является предметом споров, но она может составлять около 2500 километров, что означает покрытие всей Скандинавии, включая Швецию и Норвегию. Стоит отметить, что ранее Хельсинки и Стокгольм были стратегической буферной зоной, которая ограничивала возможность прямого конфликта России и НАТО.

Однако теперь это ушло в прошлое благодаря неуемной жажде экспансионизма западного альянса.Хуже того, можно утверждать, что со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО проиграла и Норвегия, поскольку теперь нет направлений, которые Россия не могла бы использовать из-за их прежнего "нейтралитета". Это напрямую ставит под угрозу южные регионы Норвегии, наиболее важную часть страны. Москва также вынуждена реагировать таким образом, поскольку Осло напрямую участвует в милитаризации все более спорного арктического региона, где Соединенные Штаты пытаются установить более прочное присутствие. Очевидно, что это часть гораздо более масштабной стратегии по окружению России и размещению в непосредственной близости от нее дополнительных стратегических вооружений, в частности последних версий термоядерной бомбы B61. Все это вынуждает Москву делать шаги, которых она никогда не хотела, но у нее просто не остается другого выхода.

Драголюб Боснич