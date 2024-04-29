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ТАСС

ЦКБР: неграмотное применение средств РЭБ может превратить объекты в мишени для ВСУ

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Логотип ЦКБР
Логотип ЦКБР.
Источник изображения: © Фото : ЦКБР

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Неграмотное применение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) может превратить объекты Вооруженных сил РФ в мишени для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил ТАСС глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Российская промышленность освоила массовое производство средств радиоэлектронной борьбы. Однако бездумное "увешивание" источниками мощных радиопомех техники и опорных пунктов может привлечь к себе внимание радиоэлектронной разведки противника к этим объектам. Мощный источник радиосигнала может быть запеленгован противником для определения точки интереса для его средств поражения. Только грамотное применение средств РЭБ позволит с одной стороны получить защиту от атак дронов и с другой не подсветить себя в эфире для врага", - сказал Кузякин.

По словам специалиста, в ходе применения РЭБ необходимо учитывать множество нюансов, в противном случае устройства будут недостаточно эффективны. "Сейчас ВСУ осваивают радиоэлектронную разведку на базе SDR (Software Defined Radio, программно-определяемое радио - прим. ТАСС), решая попутно детские болезни данной технологии. Применение РЭБ в современных условиях в режиме "включил и забыл" не только не будет работать с необходимой эффективностью, но и может привлечь внимание противника. Для того чтобы РЭБ работал на всю катушку, нужно не только совпасть по частотам с FPV-системой противника, но учесть массу других параметров. Есть таблицы сопряжения по параметрам конкретного РЭБ с конкретной FPV-системой. Пока сделать так, чтобы все покрывало достаточно сложно", - отметил глава ЦКБР.

Кузякин подчеркнул, что в то же время работающий РЭБ при определенных условиях может стать индикатором в эфире для того, чтобы привлечь внимание ВСУ. "Этим может воспользоваться враг. Обязательно обращайтесь к производителям РЭБ с вопросом как его применять, чтобы с одной стороны защититься от дронов, а с другой не стать целью для радиоэлектронной разведки противника. Мы не можем брать на себя ответственность в этом вопросе, мы лишь подсвечиваем проблему. Свое же решение, над которым работает ЦКБР, заключается в системном поиске и уничтожении FPV-расчетов противника. Мы считаем, что это единственный РЭБ, который гарантированно сработает", - уточнил специалист.

О ЦКБР

ЦКБР является базовой организацией Московского физико-технического института и Центрально-аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского. Организация занимается разработкой и производством FPV-дронов. Также ЦКБР производит анализ функциональных возможностей и конструктивных особенностей трофейной техники ВСУ, систематизируя информацию о дронах, производителях и системах поставок противника. Центр находится на самофинансировании. 

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Россия
Украина
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