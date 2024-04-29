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Известия.ru

«Техника НАТО не поможет никому»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Как расчеты «Ланцетов» ведут охоту на американские танки и гаубицы

Украинская пропаганда усиленно создавала вокруг западной техники ореол неуязвимости, утверждая, что у России нет средств противодействия ей. Однако они нашлись, и теперь на иностранные танки, БТР и прочую технику открыта охота. Одним из важнейших средств борьбы стал комплекс БПЛА-камикадзе «Ланцет». Корреспондент «Известий» побывал в специальном подразделении Центрального военного округа, пообщался с расчетами «Ланцетов», узнал подробности уничтожения одного из американских танков «Абрамс» и о том, как идет борьба с украинской артиллерией.

Охота на «Абрамс»

Ранним утром мы добрались до расчета «Ланцетов» на донецком направлении. Там нас встретил командир с позывным Игла и отвел в ближайший блиндаж, показав, как обустроен их опорный пункт. Внутри за чашкой чая он рассказал, как именно нашим бойцам удалось уничтожить американский танк.

— Узнать «Абрамс» было просто, любая техника поддается опознанию. Плюс у нас уже была информация, что они прибыли на наш участок фронта. Сразу же поступила команда найти и уничтожить, чтобы показать, что техника НАТО не поможет никому: ни противнику, ни другим пользователям, — вспоминает он.

Командир расчета, позывной Игла

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Разведчики выслеживали «Абрамсы», обнаруживали места их стоянок, заправок и маршруты передвижения.

— При первой представленной возможности расчет применил БПЛА-камикадзе «Ланцет». Нам помогла скорость работы и слаженность, — отмечает Игла.


По его словам, экипажи иностранных танков после первых эпизодов уничтожения стали вести себя осторожно. Машины противника часто дополнительно защищают средствами радиоэлектронной борьбы. Маршруты движения также охраняются силами РЭБ и ПВО. Поэтому наши беспилотчики долго выбирали нужный момент для уверенного поражения.

— Это случилось не за один вылет. Попытки зайти были по высотам, по сторонам света, с тыла — пытались использовать разные приемы, — объясняет Игла.

РЭБ против БПЛА

Командир также уточнил, что в таком противостоянии с обеих сторон участвуют подразделения радиоэлектронной разведки, РЭБ, БПЛА. И уничтожение даже одной машины — это результат борьбы между целыми подразделениями.

Расчеты комплекса «Ланцет» рассказывают, что он дает большие преимущества в борьбе с противником. Эти беспилотники устойчивы к действиям средств РЭБ и одновременно представляют собой очень тяжелую цель для ПВО противника. С учетом этого они стали одним из главных средств борьбы с дальнобойной артиллерией противника, начиная от американских гаубиц М777 и вплоть до самоходных орудий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

На многочисленных видео объективного контроля хорошо видны случаи полного уничтожения гаубиц, комплексов ПВО, танков и другой техники противника. Камера часто фиксирует детонацию боекомплекта или возгорание топлива. В других случаях можно с большой долей вероятности утверждать, что техника либо не подлежит восстановлению, либо потребует сложной эвакуации в страны НАТО и длительного заводского ремонта.

— За каждую пораженную цель — гордость, потому что она уже не сможет работать по нам. Каждая по-своему сложная. РЭБ противника работает сильно, но мы справляемся, проходим его и работаем уже в тылу врага, — рассказывает оператор комплекса с позывным Опер.

Оператор комплекса, позывной Опер

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Он объясняет, что если обнаружена групповая цель или, наоборот, недостаточно ценная техника, например, пикап, то оператор-разведчик комплекса может скорректировать огонь артиллерии или же навести дроны других типов. Бывают и примеры, когда цель вначале поражается одним типом средств, а потом уже ее добивают другим. Например, технику могут обездвижить ударом БПЛА, а уже потерявшую мобильность уничтожить ствольной артиллерией. Такие удары требуют высокого уровня взаимодействия, которое, по словам Опера, уже не является проблемой для наших войск.

Количество подтвержденных поражений вооружения и техники врага уже исчисляется сотнями. А сами удары постоянно становятся более оперативными и скоординированными. При этом враг долгое время пытается создать или получить из-за границы аналог комплекса «Ланцет», но безуспешно. И если в начальном периоде СВО многие были неприятно поражены уровнем развития беспилотной авиации противника, сегодня баланс и в этом виде вооружений сменился уже в нашу пользу.

— Если мы начинали с коптеров, то сейчас обилие БПЛА. Конечно же, я скажу, что Zala — номер один по объективным причинам, а не потому, что я на нее учился, — говорит Игла, — Где Zala не могут залететь, работают Supercam. Там, где не могут Zala и Supercam, работает «Орлан», издалека смотрит. Для артиллерии удобнее Supercam и «Орлан». А Zala может лучше рассмотреть хорошо замаскированные объекты.

По мнению бойца, российские подразделения сегодня превосходят противника в эффективности использования и FVP-дронов и крупных БПЛА самолетного типа.


Дмитрий Астрахань

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Украина
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Компании
M777
Минoбороны РФ
Проекты
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