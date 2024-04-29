"Готовы задираться". Что Запад может противопоставить России в Арктике

Эксперт Колташов: страны Запада не готовы противостоять России в Арктике
У стран Запада нет возможности всерьез бросить вызов России в Арктическом регионе, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik директор Института нового общества Василий Колташов.
Запад не готов тягаться с Россией в Арктике, считает директор Института нового общества Василий Колташов.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ответит Западу на попытки развернуть военное противостояние в Арктике.
"Если сейчас наши противники хотят попробовать и там развернуть геополитическое и военное противостояние, мы будем на это отвечать... Россия гарантированно обеспечит свои интересы в Арктике и использует для этого все необходимые средства", – заявил Рябков, его слова приводят "Известия".
Страны Запада не в состоянии бросить вызов России в Арктике, сказал Колташов.