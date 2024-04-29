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РИА Новости

"Готовы задираться". Что Запад может противопоставить России в Арктике

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Большой противолодочный корабль проекта 1155 "Североморск" на учениях Северного флота в акватории Баренцева моря
Большой противолодочный корабль проекта 1155 "Североморск" на учениях Северного флота в акватории Баренцева моря.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Эксперт Колташов: страны Запада не готовы противостоять России в Арктике

У стран Запада нет возможности всерьез бросить вызов России в Арктическом регионе, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik директор Института нового общества Василий Колташов.

Запад не готов тягаться с Россией в Арктике, считает директор Института нового общества Василий Колташов.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ответит Западу на попытки развернуть военное противостояние в Арктике.

"Если сейчас наши противники хотят попробовать и там развернуть геополитическое и военное противостояние, мы будем на это отвечать... Россия гарантированно обеспечит свои интересы в Арктике и использует для этого все необходимые средства", – заявил Рябков, его слова приводят "Известия".

Страны Запада не в состоянии бросить вызов России в Арктике, сказал Колташов.

"Они не готовы тягаться с Россией в Арктике. Они готовы задираться и рассчитывать на то, что какие-то позиции им сдадут в ответ на наглость – вот на что они рассчитывают. Они прекрасно понимают, что ядерный конфликт никто выдержать не сможет, и, соответственно, начинать они его тоже не в состоянии и не могут. Они ведут против России прокси-войну на территории бывшей советской Украины. Но что касается Арктики, я думаю, что они будут еще очень долго только облизываться и рычать. Ничего они там сделать не смогут", – отметил эксперт.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
Арктика
Евросоюз
Ядерный щит
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