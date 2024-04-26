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Интерфакс-АВН

Россия настаивает на необходимости запрета любого оружия в космосе, а не только ядерного - постпред РФ при ООН

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя
Постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

РФ будет готовить проект резолюции СБ ООН по этой теме

Нью-Йорк (ООН). 24 апреля. ИНТЕРФАКС - РФ заветировала в СБ ООН подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе, так как считает, что запрет должен касаться и обычных видов вооружения, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Крайне показательно, что ни в ходе сегодняшнего заседания, ни ранее авторы проекта так и не смогли ответить на вопрос, чем конкретно не устраивает их наше предложение: добавить призыв не размещать в космосе вообще никакие вооружения", - сказал Небензя, комментируя российское вето, а также отказ членов СБ одобрить предложенную РФ и КНР поправку к проекту резолюции.

Дипломат, говоря о разногласиях с США по данной теме, подчеркнул, что "мы хотим запрета любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения, а вы этого не хотите".

По словам Небензи, США и их союзники "некоторые время назад анонсировали планы, которые включают размещение оружия, в частности, ударных боевых систем, в космическом пространстве".

"Хочу еще раз заявить для протокола: мы готовы хоть завтра заключить международную юридически обязывающую договоренность, которая бы содержала всеобъемлющий запрет на размещение в космическом пространстве любых видов вооружения, а не только оружия массового уничтожения, которое и так уже запрещено Договором о космосе", - заявил он. Дипломат предположил, что западные страны не готовы заключить такое соглашение.

Небензя подчеркнул, что продолжит работу со странами СБ ООН по вопросу о запрете на размещение оружия в космосе. "Планируем в ближайшее время представить в СБ ООН альтернативный проект резолюции и начать по нему переговорную работу", - сказал он.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила на заседании СБ ООН, что не понимает, почему Россия заветировала подготовленный США и Японией проект резолюции.

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