Стратегические бомбардировщики США покинули Европу

Лондон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Группа американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, находившаяся в течение месяца на испанской авиабазе Морон, вернулась в Соединенные Штаты, сообщило в среду Европейское командование вооруженных сил США.

"B-1B Lancer ВВС США, приписанные к 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрилье, вернулись на базу Дайс в штате Техас", - говорится сообщении.

Как указали в командовании, в ходе развертывания в Европе, которое было осуществлено 24 марта, бомбардировщики B-1B выполнили несколько миссий по отработке взаимодействия с союзниками по НАТО, в том числе в небе над Чехией, Грецией, Турцией и Великобританией.