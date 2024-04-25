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Российские самолёты становятся более цифровыми. Пассажирский лайнер Ил-114-300 получил цифровую тормозную систему

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Пассажирский лайнер Ил-114-300
Пассажирский лайнер Ил-114-300.
Источник изображения: ОАК

Её можно использовать и в других самолётах

Институт силовой электроники НГТУ НЭТИ из Новосибирска в сотрудничестве с ПАО «АК Рубин» разработал для российского пассажирского самолёта Ил-114-300 цифровую тормозную систему.

Она создавалась с целью заместить импортные решения и состоит из отечественных компонентов (включая микропроцессорное управление). Более того, система получилась универсальной — она может быть реализована и в других моделях отечественных самолётов. Передовая тормозная система уже установлена на втором опытном самолёте Ил-114-300, который начал сертификационные испытания в марте 2024 года.

Ил-114-300 — это будущее российской региональной авиации. Он способен принять на борт 68 пассажиров, дальность полёта с максимальным количеством пассажиров — 1400 км.


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Страны
Россия
Продукция
Ил-114
Ил-114-300
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