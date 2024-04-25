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Техкульт

«Росатом» продемонстрировал плавучую АЭС ПЭБ-100, выдающую 100 МВт

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«Росатомом» продемонстрирована плавучая АЭС ПЭБ-100

Вчера российский «Росатом» на специальном мероприятии в Санкт-Петербурге показал общественности проект перспективной плавучей АЭС, получившей название ПЭБ-100. Ее планируется предлагать потенциальным зарубежным заказчикам, которые все больше интересуются плавучими энергоблоками.

В техническом плане известно лишь о том, что ПЭБ-100 выдает электрическую мощность 100 МВт за счет двух реакторных установок типа РИТМ-200М, а срок ее эксплуатации составит не менее 60 лет. На сегодняшний день «Росатомом» эксплуатируется единственная во всем мире плавучая атомная электростанция, которая предназначена для обеспечения энергией города Певек, что на Камчатке. Данная АЭС состоит из плавучего энергоблока с именем «Академик Ломоносов» и реактора КЛТ-40С на борту, а также соответствующей береговой инфраструктуры.

«Росатомом» продемонстрирована плавучая АЭС ПЭБ-100

Подобные плавучие АЭС относят к перспективным зеленым технологиям выработки электроэнергии. Кроме того, только они способны полноценно обеспечивать энергией удаленные районы и крупные промышленные производства, где возведение стационарной АЭС высокой мощности нецелесообразно или попросту невозможно.

Макс Антонов

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Компании
Росатом
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