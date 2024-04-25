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Ростех

ЭКБ Ростеха заменит импортные аналоги в приборах машинного зрения и радиолокации

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Лавинные фотодиоды
Лавинные фотодиоды на основе кремния и арсенид галлия-индия.
Источник изображения: rostec.ru

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представляет на выставке «Связь-2024» образцы перспективной электронной компонентной базы, разработанные в рамках программы импортозамещения. Изделия могут применяться в радиолокации, телекоммуникациях, авиации, системах криптозащиты, машинном зрении и лазерной дальнометрии.

Входящее в состав холдинга предприятие «Оптрон» демонстрирует на выставке широкую линейку диодов различных типов в корпусе для поверхностного монтажа. Устройства используются в составе радиостанций, радиодальномеров и радиовысотомеров, в аппаратуре шифрования сигналов, маршрутизаторах доступа, бортовом оборудовании летательных аппаратов и радиолокационных станциях.

«Оптрон» также представляет лавинные фотодиоды на основе кремния и арсенид галлия-индия. Изделия представляют собой высокочувствительные полупроводниковые приборы, преобразующие свет в электрический сигнал. Лавинные фотодиоды применяются в машинном зрении, оптоволоконной телекоммуникации и лазерной дальнометрии.

В рамках экспозиции демонстрируются гетероструктуры на основе полупроводниковых материалов A3B5 (арсенида галлия, нитрида галлия, карбида кремния), которые являются основой для изготовления любых лазерных диодов, светодиодов и фотоприемников. «Оптрон» располагает технологией выращивания гетероструктур и собственной производственной линией для их серийного выпуска.

«Предприятия «Росэлектроники» постоянно увеличивают номенклатуру выпускаемой импортозамещающей ЭКБ, расширяют собственные компетенции и наращивают производственные мощности. Разработка и освоение технологий выпуска опто- и фотоэлектронной компонентной базы – один из приоритетов Стратегии развития электронной промышленности России до 2030 года, и на выставке «Связь» наши предприятия уже демонстрируют образцы таких изделий», – сказали в Ростехе.

Кроме того, Концерн «Созвездие» показывает на выставке серийные образцы гражданских радиостанций стандарта DMR. Устройства могут выполнять индивидуальные, групповые или экстренные голосовые вызовы, отправлять текстовые сообщения, отслеживать координаты абонентов, контролировать состояние и даже положение раций. Радиостанции работают в двух диапазонах частот 146-174 МГц и 401-486 МГц. Они полностью совместимы с оборудованием других производителей, защищены от прямого прослушивания, имеют радиус действия до 30 км, встроенный модуль GPS/ГЛОНАСС и акселерометр. Вся линейка DMR-радиостанций имеет статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП).

Выставка «Связь» проходит с 23 по 26 апреля в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве.

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Страны
Россия
Компании
Концерн «Созвездие»
Ростех
Росэлектроника
Проекты
ГЛОНАСС
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